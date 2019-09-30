وكيل قوى عاملة البرلمان تشيد بحرص الرئيس على طمأنة مستحقي الدعم

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بتدوينة الرئيس السيسي على صفحته على فيسبوك، والخاصة بتأكيد متابعته الشخصية لحق المواطن البسيط في الدعم، ومتابعته لإجراءات تنقية البطاقات التموينية، مؤكدة أنها عكست حرص الرئيس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومعرفته الحقيقية بمعاناتهم.



وأشارت مايسة عطوة فى بيان صحفى له إلى أن الشعب المصرى اثبت ولاءه وانتماءه لمصر وتحمل الكثير من اجل الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن استبعاد مستحقي الدعم من الحصول عليه أمر غير مقبول وتنفيذ تنقية البطاقات شهد العديد من الأخطاء التي سببت ضيق بالمجتمع.



وأكدت وكيلة القوى العاملة بالبرلمان أن الحكومة لا بد أن تتخذ إجراءات لمساعدة محدودي الدخل، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفيره بالقدر اللازم الذي يساعد على ضمان حياة كريمة للمواطن.

