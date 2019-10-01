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ديني

حكم مسح الأذنين في الوضوء وهل فعله النبي.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
حكم مسح الأذنين في
حكم مسح الأذنين في الوضوء وهل فعله النبي
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محمد شحتة
قال الدكتور عبد الله المصلح، الداعية السعودي، إنه من المتفق عليه بين جمهور العلماء أن مسح الأذنين مشروع وفعله قربة إلى الله.

وأضاف المصلح في لقائه على فضائية "اقرأ"، أن الخلاف بينهم على أنه سنة أو واجب، فالحنابلة والمالكية يقولون بأنه واجب ودليلهم حديث ابن عباس أنه قال "توضأ النبي ثم مسح على رأسه أقبل وأدبر وأدخل أصبعيه في داخل أذنه ومسح ظاهر أذنيه بالإبهام" والحديث صحيح، منوها أن القول بالوجوب أولى طبقا لحديث النبي المذكور.

وتابع: مسح الأذنين في الوضوء مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واختلف أهل العلم فيه هل هو واجب أو سنة، فمنهم من قال بالوجوب كما هو المذهب عند الحنابلة؛ لما روى ابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ ) والحديث مختلف في صحته، وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة، وبناء على ذلك ، فمن نسي مسح الأذنين، فلا شيء عليه، ووضوؤه صحيح.
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