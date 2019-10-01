حكم مسح الأذنين في الوضوء وهل فعله النبي.. فيديو

قال الدكتور عبد الله المصلح، الداعية السعودي، إنه من المتفق عليه بين جمهور العلماء أن مسح الأذنين مشروع وفعله قربة إلى الله.





وأضاف المصلح في لقائه على فضائية "اقرأ"، أن الخلاف بينهم على أنه سنة أو واجب، فالحنابلة والمالكية يقولون بأنه واجب ودليلهم حديث ابن عباس أنه قال "توضأ النبي ثم مسح على رأسه أقبل وأدبر وأدخل أصبعيه في داخل أذنه ومسح ظاهر أذنيه بالإبهام" والحديث صحيح، منوها أن القول بالوجوب أولى طبقا لحديث النبي المذكور.



