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توك شو

في الأحلام.. حقيقة اندثار وظائف البشر مستقبلا.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:14 م
الدكتور أنور مغيث،
الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة
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ندى فتح الله
قال الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة، إن ما انتشر وراج فيما يخص أن أجهزة الحاسب الآلي سوف تقوم في المستقبل بعمل الإنسان بشكل كامل، وأن الذكاء الاصطناعي سوف ينتشر لدرجة أنه سوف يلغي وظائف الإنسان، هو أمر من الأحلام حتى الآن.

وتابع الدكتور أنور مغيث خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الاثنين، أنه مما لاشك فيه أن الترجمة الإلكترونية قد حققت تقدمًا كبيرًا، ولكنها تظل أمرا مساعدا للمترجم ولا يمكن الاعتماد عليها في الترجمة كاملًا.

وأوضح الدكتور أنور مغيث أن الترجمة الإلكترونية لقطع كبيرة يخرج عنها حماقات كثيرة تثير الضحك، وبالتالي لا يجب أن نثق بأجهزة الحاسب الآلي بأنها من الممكن أن تحل محل الإنسان.

وأشار الدكتور أنور مغيث إلى أن الدول المتقدمة إلكترونيًا مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، مازال من يقوم بالترجمة بشر، حيث أن الترجمة ليست مجرد نقل آلي، ولكن لابد من وجود شخص يفهم الدلالات في ثقافة ما وينقلها بنفس الدلالات الى ثقافته الخاصة.
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