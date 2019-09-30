ملخص وأهداف مباراة ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

حقق ليستر سيتي فوزًا كبيرًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد، بخماسية نظيفة، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



وسجل أهداف ليستر سيتي، ريكاردو بيريرا في الدقيقة (16)، وجيمي فاردي في الدقيقتين (54-64)، باول دوميت (هدف في مرماه)،

ويلفريد نديدي (90).



واضطر فريق نيوكاسل يونايتد، للعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب طرد إسحاق هايدين، في الدقيقة 43.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14، في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 5 نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير.