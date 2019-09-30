منظمة المرأة العربية تطلق فعاليات الدورة التدريبية الثانية حول مهارات تقارير السيداو ببيروت

أطلقت منظمة المرأة العربية صباح اليوم، الاثنين، فعاليات الدورة التدريبية الثانية حول "مهارات إعداد التقارير المرفوعة إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، والتي تستمر خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2019 بالعاصمة اللبنانية بيروت.



وألقت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة في الجلسة الافتتاحية كلمة رحبت فيها بالسيدة راشيل دور ويكز ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والأستاذة مهريناز العوضي مديرة مركز المرأة بلجنة الأمم المتحدة (الإسكوا)، أكرم خليفة المستشار الإقليمي للنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين لدى مركز المرأة في الاسكوا، والمدربتين: نهلة حيدر والسفيرة نائلة جبر عضوات لجنة سيداو-جنيف.



وأكدت فاديا كيوان أن لهذه الدورة أهمية في إشراك جميع الجهات ذات الصلة باعداد التقارير المرفوعة إلى سيداو مع إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات فيما بينهم.



وأعربت "راشيل دور ويكز" ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن سعادتها كشريك في تنظيم هذه الدورة التى تتناول هذا الموضوع الهام كما تناولت في حديثها أهمية اتفاقية السيداو.



ورحبت مهريناز العوضي مديرة مركز المرأة بالاسكوا بالحضور وعبرت عن اعتزاز الاسكوا بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة في تنظيم هذه الدورة، مؤكدة استمرار دعم الاسكوا للدول العربية في مسار دعم وضع المرأة وأهمية استثمار الآليات الوطنية في بناء قدراتها.



جدير بالذكر أنه يشارك في الدورة تسع دول هي: (الأردن، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ولبنان، والعراق، وعمان، ومصر، واليمن).