رسالة نارية من أحمد شوبير لـ صالح جمعة

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ صالح جمعة نجم فريق الاهلي عقب تغيبه عن مران الفريق لمدة يومين دون الاعتذار لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي



وأكد أحمد شوبير في برنامجه " مع شوبير " عبر أثير " أون سبورت اف ام " أن صالح جمعة لاعب مميز و رائع و مازال امامه ما لا يقل عن 9 أو 10 مواسم في كرة القدم لذلك يجب عليه ان يلتزم بقوانين كرة القدم حتى يجد مستقبل يليق به عقب الاعتزال



وأضاف أحمد شوبير أن صالح جمعة لاعب جيد و يجب ان لا يضيع موهبته بسبب بعض التصرفات الغير مسؤولة.



وأكد كريم خطاب أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول وصلت إليهم مجموعة من الصور الخاصة باللاعب والتى تأكد إنه أصبح خارج التركيز بشكل كامل مع الفريق وعاد إلى سابق عهده وانشغاله بأمور أخرى بعيدا عن كرة القدم .



وشدد خطاب أن الخطيب أمر بتوقيع عقوبة مالية على صالح جمعة وتوجيه انذار أخير له بضرورة الإلتزام والتركيز الكامل مع الفريق خلال الفترة المقبلة .