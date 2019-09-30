مرصد الأزهر يكشف سبب اتخاذ الجماعات الإرهابية المناطق الجبلية أوكارا لإيواء عناصرها

سلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الضوء على ظهور بعض الجماعات المتطرفة في المناطق الجبلية والصحراوية في كثير من البلدان دون غيرها؛ حيث ينتج من طبيعة تلك المناطق الحارة ما يمكن أن نسميه "السلبية الفكرية" التي ترفض الاطلاع والبحث، الأمر الذي يُعدُّ من الأسباب الرئيسة في سهولة استقطابهم إلى الجماعات التكفيرية.



وذلك لعدم اتضاح الرؤية السليمة تجاه الآراء الدينية الوسطية، وحبهم إلى اكتراث المعلومات اليسيرة دون البحث، والتحري عن دقتها، ومدى مصداقيتها، فيرفض الفرد في هذه البيئة "التطوير الذاتي"، و"اكتساب مهارات البحث العلمي"؛ للوصول إلى الحقائق الدينية والعلمية، مما يؤدي إلى انعدام الثقة بالنفس، والبحث عن ملاذ فكريّ يمنعه من مواجهة الآخرين.



وقال المرصد في تقرير له، إن من أهم السمات الشخصية لقاطني المناطق الحارة هي "الانفعالية"، و"العصبية" تجاه ما يقتنعون به، حيث تعمل تلك الجماعات على إشباع رغبات أولئك الأفراد من ناحية، وتحقيق أهدافهم الدامية من ناحية أخرى، فيتحول الفرد تدريجيًا من إنسان سويٍّ إلى عضوٍ في تنظيم إرهابي، ثمَّ إلى زعيم إجرامي يستبيح دماء الأبرياء.



ومن منطلق فرضية "مونتِسكيو" Montesquieu، والتي تشير إلى أن البيئة المناخية تؤثر تأثيرًا مباشرًا على حياة الإنسان، وسلوك البشر، فإنّ البيئة المناخية قد تساهم في السلوك الانعزالي للأفراد في بيئةٍ بعينها عن بقية أجزاء المجتمع، ذلك السلوك الذي تستغله التنظيمات الإرهابية في تكوين مجتمع خاص بهم، فيعملون على تطبيق أفكارهم التكفيرية، ومعتقداتهم السوداء، حتى تتسع دائرة هذا المجتمع الصغير، فينطلقون إلى غزو المجتمع الخارجي، ومن ثم محاولة نشر أفكارهم الهدامة على جميع بيئات المجتمع "بصور متناثرة".



وأشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي في الآونة الأخيرة، وبعد مرور أكثرَ مِن عامٍ ونصفٍ على هزيمته في سوريا والعراق، وتعرّضه لانكسارات متتالية، قد لجأ إلى المناطق الجبلية، والصحراوية في الدولتيْن، واتخذ تلك المناطق أوكارًا إجراميةً للهرب إليها، فعلى سبيل المثال تُعدّ المناطقُ الصحراوية في العراق، ومنطقةُ البادية الممتدة بين الأطراف الغربية لنهر الفرات في سوريا، أوكارًا إرهابية جديدة لإيواء الخلايا النائمة لذلك التنظيم، يستهدفون من خلال تلك الأوكار معظم المناطق التي فقدوها في شماليِّ البلاد؛ حيث تنطلق الخلايا النائمة التابعة للتنظيم من تلك المناطق الصحراوية إلى تنفيذ عملياتٍ انتحاريةٍ، وتفجيراتٍ، فتهاجم أهدافا محددة بشكل سريع، ثم تعود مرة أخرى إلى أوكارها في تلك المناطق الصحراوية؛ الأمر الذي يشكّل صعوبة بالغة تواجه الجهات الأمنية في القضاء عليهم بصورة نهائية.



وتابع: الجماعات الإرهابية قد استغلت العامل القبلي والعشائري في استقطاب الأهل والأصدقاء، واستغلالهم في بداية تفرع الشجرة الإرهابية من خلال ثقة الأفراد في ذويهم، وأبناء العمومة في القبيلة الواحدة، لنجد انضمام مجموعة من الأشقاء، وأقاربهم معا في هذا الكِيان الإرهابي؛ نظرًا لما تتسم به تلك القبائل مِن تلاحم، وقوة في شبكة العلاقات الاجتماعية فيما بينهم داخل القبيلة الواحدة؛ نتيجة طبيعة الحياة البدوية التي يعيشونها..



وأكد مرصد الأزهر على أن الطبيعةَ والمُناخَ أدواتٌ طبيعية قد استغلتها التنظيمات الإرهابية في تقوية شوكتها في البيئات الجبلية، فكانت العزلة المجتمعية، وطبيعة المجتمع القبلي سببًا رئيسًا في نشأة، التنظيمات الإرهابية، وتكوينها آنَذاك، ومِن ثَمَّ نشْرُ الفِكر المتطرف بين أعضاء ذلك المجتمع بفعل العلاقات الاجتماعية داخل القبيلة الواحدة.