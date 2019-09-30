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رياضة

أشرف السيد يقترب من تدريب منتخب السويس بـ دوري القسم الثاني

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:53 م
اشرف السيد
اشرف السيد
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عبدالله هشام
دخل اشرف السيد نجم الاسماعيلي السابق قائمة المرشحين بقوة لتولى مهمة تدريب فريق منتخب السويس في دوري القسم الثاني خلفا لميمي عبدالرازق .

ونجح أشرف السيد نجم الإسماعيلي السابق والملقب بالساحر والذي تولى تدريب فريق طهطا بالقسم الثاني في تحقيق نتائج مميزة مع الفريق الطهطاوي بالموسم المُنصرم، بعد أن حصل علي 14 نقطة من أصل 24 نقطة، وابتعاد الفريق عن شبح الهبوط إلى القسم الثالث والدخول في المنطقه الدافئه، وطالب جماهير نادي طهطا بضرورة بقائه مع النادي الطهطاوي في الموسم المقبل،ولكن فضل نجم الإسماعيلي السابق الرحيل وخوض تجربة جديدة.

ويرحل ميمي عبدالرازق عن تدريب فريق منتخب السويس لظروف صحية.

وكان منتخب السويس قد حقق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز الموسم الماضي برصيد 30 نقطة بينما صعد اف سي مصر الي الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة.
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