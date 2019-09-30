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محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم عددا من الطلاب أبناء الشهداء بالمحافظة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:09 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يكرم عدد من الطلاب أبناء الشهداء بالمحافظة
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أحمد عبد العزيز
كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه، اليوم، الإثنين، عددا من الطلاب من أبناء الشهداء بالمحافظة في حفل أقيم داخل مدرسة سيدي جابر بالطريق الدائري بإدارة وسط التعليمية.

جاء ذلك بحضور وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والقمص انطونيوس غطاس، أمين عام المدارس الكاثوليكية بالمدينة، وعدد من القيادات الأمنية.

وتم خلال الحفل تكريم أبناء الشهداء كل من الطالبة كنزى ماجد أحمد، والطالب أحمد ماجد أحمد، والطالبة فريدة محمد درويش بمدرسة سان جان انتيد، والطالب يحيى محمد درويش بمدرس سان جبرائيل بإدارة وسط التعليمية.
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