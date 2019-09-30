كيشو المصارع المصري ضمن أفضل 4 لاعبين على مستوى العالم

انتزع محمد إبراهيم " كيشو " لاعب المنتخب الوطنى للمصارعة المركز الرابع فى التصنيف العالمى للعبة الصادر من قبل الاتحاد الدولى خلال الفترة الجارية .
وشهد تصنيف الاتحاد الدولى للمصارعة قفزة جيدة من المركز السادس إلى الرابع بعد تمكن من تحقيق ميدالية ببطولة العالم الأخيرة التى أقيمت بكازاخستان .
ويعد كيشو واحدا من أبرز اللاعبين المصارعين فى مصر والوطن العربي فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها ونجاحه فى حسم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وشهد تصنيف الاتحاد الدولى للمصارعة قفزة جيدة من المركز السادس إلى الرابع بعد تمكن من تحقيق ميدالية ببطولة العالم الأخيرة التى أقيمت بكازاخستان .
ويعد كيشو واحدا من أبرز اللاعبين المصارعين فى مصر والوطن العربي فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها ونجاحه فى حسم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.