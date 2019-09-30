كيشو المصارع المصري ضمن أفضل 4 لاعبين على مستوى العالم

انتزع محمد إبراهيم " كيشو " لاعب المنتخب الوطنى للمصارعة المركز الرابع فى التصنيف العالمى للعبة الصادر من قبل الاتحاد الدولى خلال الفترة الجارية .



وشهد تصنيف الاتحاد الدولى للمصارعة قفزة جيدة من المركز السادس إلى الرابع بعد تمكن من تحقيق ميدالية ببطولة العالم الأخيرة التى أقيمت بكازاخستان .



ويعد كيشو واحدا من أبرز اللاعبين المصارعين فى مصر والوطن العربي فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها ونجاحه فى حسم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.