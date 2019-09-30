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رياضة

كيشو المصارع المصري ضمن أفضل 4 لاعبين على مستوى العالم

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:03 م
كيشو المصارع المصري
كيشو المصارع المصري
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عمرو الحلوانى
انتزع محمد إبراهيم " كيشو " لاعب المنتخب الوطنى للمصارعة المركز الرابع فى التصنيف العالمى للعبة الصادر من قبل الاتحاد الدولى خلال الفترة الجارية .

وشهد تصنيف الاتحاد الدولى للمصارعة قفزة جيدة من المركز السادس إلى الرابع بعد تمكن من تحقيق ميدالية ببطولة العالم الأخيرة التى أقيمت بكازاخستان .

ويعد كيشو واحدا من أبرز اللاعبين المصارعين فى مصر والوطن العربي فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها ونجاحه فى حسم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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