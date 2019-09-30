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أخبار البلد

فيديو جديد لحملة "عدم التسامح مع العنف ضد النساء"

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:08 م
صدى البلد
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شروق حمدى
كشفت حملة "عدم التسامح مطلقًا مع العنف ضد النساء والفتيات" عن فيديو يرصد أشكال العنف التى تتعرض له المرأة فى مجتماعتنا العربية، وتم طرح الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى.

ويستعرض الفيديو فى مدة لا تتعدى الدقيقتين مظاهر الرفض والعنف والظلم الذى تتعرض له الفتاة منذ ولادتها وحتى بعد زواجها وطريقة نظرة المجتمع لها .

ويجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة " اطلقتها منظمة "وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية" بالتعاون مع "المبادرة النسوية الأورومتوسطية"، بالشراكة مع ائتلاف مكون من منظمات حقوق المرأة فى لبنان وتونس والمغرب وفلسطين والجزائر والأردن ومصر، بتنفيذ مشروع إقليمى لمدة ثلاث سنوات بعنوان " مكافحة العنف ضد النساء" فى منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، بتمويل من الاتحاد الأوروبى .
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