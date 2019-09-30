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حوادث

الشافعي مديرا للنيابة الإدارية بالإسماعيلية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:35 م
المستشار طاهر الشافعى
المستشار طاهر الشافعى
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انجي هيبة
أصدر المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية بتعيين المستشار طاهر الشافعى مديرا للنيابة الإدارية بالإسماعيلية القسم الأول إبتداء من الأول من أكتوبر.

كان المستشار طاهرالشافعى قد تقلد العديد من المناصب بالنيابة الإدارية الى أن تم ترقيته لدرجة وكيل عام أول، حيث عمل بالتفتيش القضائى للنيابة الإدارية، ثم شغل مستشارا بالمكتب الفنى بالإسماعيلية الى أن عُين مديرا للنيابة الادارية بالإسماعيلية.
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