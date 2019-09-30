كلفت المحافظة أكثر من مليون جنيه.. هل تنجح خطة الجيزة في التعامل مع الأمطار

مع قرب فصل الشتاء من كل عام تعمل محافظة الجيزة على وضع خطة لتتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها، والتي تعتمد بصورة أساسية على تجهيز مخرات السيول، لاستيعاب كميات الأمطار، وتجهيز بالوعات الأمطار في شوارع الأحياء والمراكز، بهدف عدم حدوث كوارث نتيجة سقوط كميات زائدة من الأمطار على مدار موسم الشتاء.



خطة محافظة الجيزة، والتي يتم وضعها سنويا لإستقبال فصل الشتاء، يتم وضعها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، بهدف الاستعداد التام للتعامل مع السيول والأمطار طوال فصل الشتاء.



استعدادات المحافظة لإستقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار لم تبدأ من اليوم، لكنها بدأت منذ بداية فصل الصيف، وفقا لما أكده اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تم طرح أعمال تطهير لمخرات السيول الواقعة بنطاق المحافظة والبالغ عددها 7 مخرات على مستوى محافظة الجيزة.



ووفقا لمحافظ الجيزة، فإن أعمال تطوير مخرات السيول على مستوى المحافظة والتي قامت بها الإدارة العامة للري، بلغت تكلفتها هذا العام 1,2 مليون جنيه، حتى أصبحت جميع تلك المخرات جاهزة لاستقبال أي أمطار أو سيول يتوقع سقوطها على مدار فصل الشتاء.



وفي سبيل انتهاء التجهيزات لاستقبال موسم الشتاء، عقد محافظ الجيزة اجتماعا للوقوف على الإستعدادات النهائية لإستقبال فصل الشتاء حيث كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدورى على بالوعات الأمطار للتأكد من كفاءتها فى إستقبال الأمطار وخلوها من أى مخلفات أو رتش تعيق إستخدامها بالوجه الامثل .



وللتأكد من جاهزية جميع أجهزة المحافظة لإستقبال موسم السيول، وانتهاء الاستعدادت في مخرات السيول، أكد محافظ الجيزة، أنه سيتم تنفيذ نموذج محاكاه وتجربة عملية لمواجهة مخاطر السيول فى حالة حدوثها وذلك بمشاركة كافة الجهات لضمان عدم حدوث أى أضرار لأموال وممتلكات المواطنين وحفاظًا على سلامتهم .



كما وجه المحافظ بتجهيز سيارات شفط المياه لسرعة التدخل وإزالة مياه الأمطار من الشوارع إضافة إلى تجهيز مواتير الشفط لإستخدامها فى المناطق التى تشهد كثافات مرورية عالية خاصه بمطالع ومنازل الكبارى والطرق الرئيسية .



كما كلف وكيل وزارة الرى بتطهير رشاح أبو عوض بحى الهرم وعمل الصيانة الدورية اللازمة له لعدم الإضرار بالمنطقة السكنية المحيطة به .