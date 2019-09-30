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حوادث

لخلافات مالية.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بروض الفرج

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:33 م
مشاجرة
مشاجرة
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كتب – محمد صبري :
تمكن رجال مباحث القاهرة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين 6 اشخاص، والتي أسفرت عن إصابة 4 منهم، تم ضبط طرفى المشاجرة وجار عرضهم على النيابة للتحقيق.

وورد لقسم شرطة روض الفرج إشارة من مستشفى القصر العيني تفيد استقبالها عامل ( مصاب بجرح نافذ بالبطن) وتم حجزه بالمستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين 4 من أسرة واحدة بينهم 3 مصابين بجروح وعثر بحوزتهم على سلاح أبيض "سنجة " وبين 2 أخرين أحدهما مصاب وعثر بحوزته سلاح أبيض "سكين" حال تدخل احدهم لفض مشاجرة بين 2 من الطرفين بسبب خلافات مالية بينهما.

وتطورت الي مشاجرة تدخل علي أثرها باقي المتهمين وتعدى خلالها كل منهم علي الأخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم محدثين ما بهم من إصابات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.
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