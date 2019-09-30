لخلافات مالية.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بروض الفرج

تمكن رجال مباحث القاهرة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين 6 اشخاص، والتي أسفرت عن إ صابة 4 منهم، تم ضبط طرفى المشاجرة وجار عرضهم على النيابة للتحقيق.





وورد لقسم شرطة روض الفرج إشارة من مستشفى القصر العيني تفيد استقبالها عامل ( مصاب بجرح نافذ بالبطن) وتم حجزه بالمستشفى.





وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين 4 من أسرة واحدة بينهم 3 مصابين بجروح وعثر بحوزتهم على سلاح أبيض "سنجة " وبين 2 أخرين أحدهما مصاب وعثر بحوزته سلاح أبيض "سكين" حال تدخل احدهم لفض مشاجرة بين 2 من الطرفين بسبب خلافات مالية بينهما.





وتطورت الي مشاجرة تدخل علي أثرها باقي المتهمين وتعدى خلالها كل منهم علي الأخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم محدثين ما بهم من إصابات.



