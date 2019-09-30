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سيارات

تعرف على اسعار فورد اليوم في مصر من الوكيل .. تفاصيل

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:54 م
اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وأصبحت أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

وفي هذا الاطار نستعرض اسعار فورد اليوم في مصر 30-9-2019  ... 

ford c max 2018 تبدأ من 449.900 حتي 499.000 الف جنيه لأعلى فئة.

ford fiesta

فورد فيستا تبدأ من 235.900 حتي 375.000 الف جنيه لأعلى فئة.

ford ecosport 

فورد ايكو سبورت تبدأ من 299.900 حتي 374.900 الف جنيه لأعلى فئة.

ford kuga

فورد كوجا تبدأ من 449.900 حتي 649.900 الف جنيه لأعلى فئة.
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