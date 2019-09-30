اقتباسا من قس إنجيلي.. ترامب يحذر من حرب أهلية تضرب أمريكا

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من اندلاع حرب أهلية في أمريكا إذا تمكن الديمقراطيون من عزله من منصبه.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اقتبس ترامب في سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي بموقع تويتر كلمات القس المعمداني روبرت جيفريس، الذي حل ضيفا في برنامج فوكس أند فريندز لقناة فوكس نيوز صباح الأحد، مهددا بأن إقالته من منصبه "ستؤدي إلى اندلاع حرب أهلية مثل الكسر .. ولن تشفى بلادنا منه أبدا".



وأوضحت ديلي ميل أن جيفرس، من الانجيليين ومؤيد قوي للرئيس ترامب، وهو القس المعمداني للكنيسة المعمدانية الأولى في دالاس، الأكثر نفوذا في المجتمع الإنجيلي الأمريكي.



وبحسب الصحيفة البريطانية، قال جيفريس لقناة فوكس نيوز: "نانسي بيلوسي والديمقراطيون لا يمكنهم إخضاع البلاد لفكرة الإقالة".



وتابع القس: "إنهم يعلمون أنهم لم يتمكنوا من التغلب عليه في عام 2016 ضد هيلاري كلينتون، وأنهم يدركون بشكل متزايد حقيقة أنهم لن يفوزوا عليه في عام 2020، وأن الإقالة هي الأداة الوحيدة لديهم للتخلص من دونالد جيه ترامب".



وأضاف: "الديمقراطيون لا يهتمون إذا أحرقوا هذه الأمة ودمروها في هذه العملية (الإقالة)".



وعند سؤاله عن رد فعل المسيحيين الإنجيليين على إمكانية إجراء تحقيق ضد ترامب ومساءلته، أجاب جيفريس: 'لم أر أبدا المسيحيين الإنجيليين غاضبين من أي مسألة أكثر من هذه المحاولة لإزالة هذا الرئيس بطريقة غير شرعية من منصبه، وإلغاء انتخابات 2016، وينفي اصوات ملايين الانجيليين في هذه العملية".



وأوضح أن "الجريمة الوحيدة التي ارتكبها الرئيس ترامب هي هزيمة هيلاري كلينتون في عام 2016، وهذه هي الخطيئة التي لا تغتفر والتي لن يسامحها الديمقراطيون أبدا".



يذكر أن جيفرس معروف بتصريحاته الكثيرة للجدل، فخلال ظهوره الشهر الماضي في برنامج إذاعي على قناة فوكس نيوز، قال إن اليهود وأطفالهم سوف يلعنهم الله إذا صوتوا للديمقراطيين.



وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب الأمريكي بالسعي وراء عزل الرئيس ترامب؛ وذلك في أعقاب اتهامه بسوء استخدام سلطاته من خلال الضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كي يجري تحقيقًا بشأن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.