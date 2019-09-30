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حوادث

أمن الشرقية يضبط 3 متهمين بحوزتهم 200 كيلو بانجو وسلاح

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:34 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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محمد الطحاوي
ظنوا أنهم بعيدين عن أعين رجال الشرطة الساهرة ليلا ونهارا وأنهم سيفلتون من العقاب وسيتمكنون من جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة ويروجونها على عملائهم في سرية تامة ولكن كل شيء ذهب أدراج الرياح، وتمكن رجال مكافحة المخدرات ببلبيس من ضبطهم وبحوزتهم 200 كيلو بانجو وسلاح ناري.

تلقى مكتب مكافحة مخدرات بلبيس معلومات سرية تفيد عزم 3 عاطلين على استقدام كمية كبيرة من المواد المخدرة "البانجو" من أجل تروجيها على عملائهم بمركز بلبيس.

وتبين قيام كل من "بدر ح" 25 سنة ومقيم بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس، و"حسن ع" 25 سنة مقيم بساتين الإسماعيلية، و"محمد س" 35 سنة مقيم الشيخ زويد شمال سيناء بمحاولة استقدام كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وتم إخطار اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية وإعداد كمين بجمعية بين المطارين دائرة مركز بلبيس، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما بندقية و5 طلقات و75 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن 200 كيلوجرام.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38960 جنايات مركز بلبيس لسنة 2019.
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