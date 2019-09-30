أمن الشرقية يضبط 3 متهمين بحوزتهم 200 كيلو بانجو وسلاح

ظنوا أنهم بعيدين عن أعين رجال الشرطة الساهرة ليلا ونهارا وأنهم سيفلتون من العقاب وسيتمكنون من جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة ويروجونها على عملائهم في سرية تامة ولكن كل شيء ذهب أدراج الرياح، وتمكن رجال مكافحة المخدرات ببلبيس من ضبطهم وبحوزتهم 200 كيلو بانجو وسلاح ناري.



تلقى مكتب مكافحة مخدرات بلبيس معلومات سرية تفيد عزم 3 عاطلين على استقدام كمية كبيرة من المواد المخدرة "البانجو" من أجل تروجيها على عملائهم بمركز بلبيس.



وتبين قيام كل من "بدر ح" 25 سنة ومقيم بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس، و"حسن ع" 25 سنة مقيم بساتين الإسماعيلية، و"محمد س" 35 سنة مقيم الشيخ زويد شمال سيناء بمحاولة استقدام كمية كبيرة من المواد المخدرة.



وتم إخطار اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية وإعداد كمين بجمعية بين المطارين دائرة مركز بلبيس، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما بندقية و5 طلقات و75 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن 200 كيلوجرام.



وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38960 جنايات مركز بلبيس لسنة 2019.