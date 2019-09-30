احمد بدير يكشف أسباب نجاح "البيت الكبير"





البيت الكبير بطوله لوسي، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبد العزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلي، وعلى الوصال، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي .

قال الفنان أحمد بدير، إن هناك عوامل كثيرة جذيته لمسلسل " البيت الكبير " الجزء الثاني ، الذي بدأ تصويره منذ أيام .وصرح أحمد بدير، في تصريح لصدي البلد : أن هناك عوامل كثيرة جذبتني للمسل أبرزها أن المسلسل يناقش قضايا مهمة تركز علي الصعيد أبرزها وأهمها حق المرأة في الحياة والميراث ، المسلسل يعرض قضايا وموضوعات حقيقية وكانت هذه الأمور من أهم الأشياء التي جذبتني بالاضافة الي فريق العمل فاشعر براحة نفسية كبيرة أثناء التصوير .وأضاف :العمل الجيد من أسباب نجاحه التعاون في كل عمل يعرض علي أثناء الجلسات التحضيرية يكون تركيزي علي مدي حب الفريق لبعضه.مسلسل "البيت الكبير " دراما صعيدية ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويناقش قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعيه.