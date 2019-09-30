البوتاجاز والميكروويف أبرزهم.. 6 أجهزة يجب تنظيفها باستمرار

تحتاج كل فترة أن تعتني بتنظيف المقتنيات الخاصة بك، ولاسيما أدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية، لإزالة الدهون، والبقع نتيجة سقوط الأطعمة أثناء طهيها أو تخزينها



أمنحي بعض الوقت كل فترة للاهتمام بمطبخك حتى يتمتع بشكل أنيق ونظيف، فتعرفي على الأدوات التي يجب أن تعتني بها بإستمرار وفقًا لموقع “thekitchn”





البوتاجاز

عند الطهي بإستمرار على البوتاجاز فإنه يسقط عليه الأطعمة مثل الصلصة والشوربة وغيرهم، وتسبب في وجود بقع منها الذي يذوب بسهوله مع الماء والصابون ومنها لا يذوب إلا بالفرك، فيجب عليك التنظيف بإستمرار والأسطح تكون ساخنة، بإستخدام المنشفة وصودا الخبز والخل لمدة 10 دقائق.



الفرن

بعد ازالة كل المقتنيات من داخل الفرن، قومي بعمل عجينة بكوب ونصف من صودا الخبز وبإستخدام القفازات قوم بتنظيف رفوف الفرن، ثم استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف الفرن من اثار صودا الخبز قم رش الخل الأبيض ثم امسح بقطعة من القماش المبللة.



الميكروويف

قوم بإزالة الدرج الزجاجي واغسله كما تفعل مع الصحون، ثم املئ وعاء بالماء، واضف ملعقة كبيرة من الخل وقم بتشغيل الميكروويف الخاص بك لمدة خمس دقائق، وبإستخدام قطعة قماش جافة تزيل الدهون بسهولة.



رفوف المخزن

يجب عليك من فترة لأخرى متابعة المخزن الخاص بك، للتخلص من الأكياس الفارغة، ولسهولة استخدام المساحات الفارغة ووضع بها الأشياء التي تريد تخزينها، كما يجب أن تنظف الرفوف بطعه قماش جافه، حتى لا تجلب الحشرات أو الأتربه.



غلايات المياة وماكينات القهوة

خصص وقتًا في الأسبوع لتنظيف غلايات المياة الكهربائية بالملح والخل، لإزالة رواسب المياه، فيجب ان تترك الماء الساخن لمدة ساعة على الاقل بعد غلي الماء، ونفس العملية بالنسبة لماكينات القهوة.



الثلاجة

امنحي بعض الوقت لتنظيف الثلاجة الخاصة بكِ، من بقع الاطعمة واللبن المسكوب، والعصائر، وازالة الأدراج والرفوف لتسهيل عملية التنظيف، بإستخدام الماء والخل الأبيض، وتكرر العملية مرة كل موسم.