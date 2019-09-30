حماية المستهلك: رفع وعي المواطنين بحقوقهم مسئولية الجميع

أكد اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حمابة المستهلك ان منظومة وعى المواطنين بحقوقهم ليست مسئولية الاجهزة التنفيذية فقط وانما مسئولية جميع المؤسسات من جامعات ومدارس ومجتمع مدنى وكافة الجهات المعنية وهو ما يقوم به الجهاز حاليا من خلال التنسيق مع كافة الاجهزة والمؤسسات المعنية بهدف التوعية بحقوق المستهلك.



وأوضح اللواء راضى عبد المعطى ، خلال ندوة نظمها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه تم التنسيق مع وزارة الأوقاف لتوحيد خطبة جمعة لتوعية المواطنين بحقوقهم فى مجال منظومة المستهلك وفضل التاجر الأمين وايضًا عقوبة التاجر الغشاش وهو ما حدث فى شهر ابريل الماضى وذلك فى آطار خلق منظومة متكاملة من اجل الحفاظ على حقوق المواطنين.



وأشار اللواء راضى عبد المعطى، إلى أنه رغم ما ينص عليه قانون حماية المستهلك الجديد بالزام التاجر بالاعلان عن اسعار السلع وكذلك تقديم فاتورة للمستهلك، إلا انه بدون توعية المواطن بحقوقه ونشر التوعية لن نحقق الهدف من القانون.



واضاف رئيس جهاز حماية المستهلك انه منذ تولى منصبه ركز على التوعية حتى مع العامين بالجهاز، بأن العمل فى منظومة حماية المستهلك يعد رسالة وهو ما انعكس على منظومة حل شكاوى المواطنين خلال الفترة الحالية من اطلاق العديد المبادرات تتفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإيجاد طرق غير تقليدية لحل شكاوى المواطنين والحفاظ على حقوقهم.



ولفت إلى أنه في هذا الإطار يتم أيضا عقد العديد من الندوات فى الجامعات ومع كافة الاجهزة والمؤسسات من اجل نشر منظومة التوعية بحقوق المستهلك بجانب إعطاء الجهاز شهادات صديقة المستهلك للتاجر الملتزم وفقا للقانون الجديد وذلك لتشجيع من يلتزم فى معاملاته دون اى ضرر بالمستهلك



من جانبه أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوي بدار الافتاء، على أهمية قضية الوعي المجتمعي ، لافتا إلي أن المتطرفين يعتمدون علي مذاهب بعينها ويستغلونها لتغييب الوعي المجتمعى وتوجيهم نحو التطرف، مشيرا الي ان الخطاب الديني الهدام يساهم في صناعه الوهم ، باستغلال المظلومية مع النظريات الدينية التي يساء تفسيرها.



كان المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، نظم ندوة اليوم تحت عنوان " الوعي المجتمعي ..التحديات والفرص" وذلك لمناقشة أساليب رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعي و الفرص المتاحة و المحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور.



حضر اللقاء كل من الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية واخلاقيات الاتصال، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الاسبق والدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والفنانة فردوس عبد الحميد وممثلون عن المؤسسات المعنية ونخبة من المفكرين والمثقفين والمهتمين بهذا المجال.