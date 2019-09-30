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محافظات

دمياط.. أفضل ميناء تجاري مصري في مجال حماية البيئة البحرية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:41 م
دمياط .. أفضل ميناء
دمياط .. أفضل ميناء تجاري مصري في مجال حماية البيئة البحرية
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زينب الزغبي
احتفالية كبرى شهدتها وزارة النقل بقلعة قايتباى بالإسكندرية، حضر الاحتفالية وزير النقل والمواصلات، بمناسبة اليوم البحري العالمي 2019 تحت شعار (تمكين المرأة في المجتمع البحرى).

شارك ميناء دمياط البحري في الاحتفالية، وقد فاز ميناء دمياط بجائزة أفضل ميناء تجاري مصري في مجال حماية البيئة البحرية عن هذا العام، حيث تسلم الدرع وشهادة التقدير اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

أقيم الاحتفال بحضور رئيس قطاع النقل البحري ومحافظ الاسكندرية ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وقيادات النقل البحري ورؤساء الموانئ.

وقام رئيس هيئة ميناء دمياط بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالهيئة للوصول به لأفضل ميناء تجارى مصري في مجال حماية البيئة البحرية.
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