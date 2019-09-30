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فن

بسبب شكلها وعلاقتها بالهضبة.. 4 أزمات في حياة دينا الشربيني

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:37 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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شروق ابراهيم
بين الحين والآخر، أصبحت الفنانة دينا الشربيني تدخل في العديد من الأزمات إما بسبب تصرفات قامت بها أو تعليقات هجومية من أطراف أخرى، وفي كل الأحيان تلتزم دينا الشربيني الصمت ولا ترد اقتداءً بحبيبها النجم عمرو دياب الذي لطالما رفض التعليق على أي شائعة أو هجوم عليه.

وآخر الأزمات التي أثيرت كانت بسبب فيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذي تشارك في بطولته دينا الشربيني أمام كريم عبد العزيز، وعلم صدى البلد من مصدر داخل فريق عمل فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أن الفنانة دينا الشربيني طالبت بتغيير فريق التجميل أكثر من مرة.

وقال المصدر إن دينا تطالب بالتغيير لأنه لم يعجبها مكياجها ولا تسريحة شعرها، ما أدى إلى طلبها تغيير الكوافير والماكيير، وهو الامر الذي أزعج شركة الإنتاج.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يناقش قضية العلاقات الزوجية ويطرح تساؤلا عن فكرة هل لو عاد الزمن يمكن للزوج أن يختار زوجته.

وكانت هناك أزمة مشابهة لدينا الشربيني مع المخرجة كاملة أبو ذكري بسبب مسلسل " زي الشمس"، لتدخل عمرو دياب في تفاصيل العمل لصالح دينا الشربيني مما ادى الى انسحاب كاملة ابو ذكري بعد تصويرها 10 حلقات فقط، وتم استبدالها بالمخرج سامح عبد العزيز.

وواجهت دينا الشربيني أزمة اخرى، بسبب اطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، مرتدية فستان فوشيا قصير مع الشعر المجعد والمكياج لايت الخفيف.

ولم يعجب أغلب جمهور دينا بإطلالتها جملة وتفصيلا ، راي البعض ان الفستان عاديا ولا يناسب توهج أجواء مهرجان الجونة مفارنة بباقي نجمات المهرجان، إضافة للشعر " كيرلي" الذي وصفه البعض بانه ملائم لـ لوك كاجوال وليس " ريد كاربت".

اما الازمة الرابعة والتي ترافق دينا الشربيني في كل خطوة ، علاقتها بـ عمرو دياب التي لا تحمل مسمى حتى الان اما زوجته او حبيبته او مجرد اصدقاء، وهو ما يثير دائما الاستفزاز لجمهوره ومحبيه الذين لا يتوقفون عن شن الهجوم عليها بسبب او بدون.
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