طائرة الاهلي: نسعى للحفاظ على لقب الدورى



ولفت مصيلحي إلى أن بداية هذا الموسم صعبة في ظل غياب ٧ لاعبين وهم: عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح ومحمد عادل وأحمد عبدالعال وعبدالرحمن سعودي وحسام يوسف وأحمد سعيد؛ لتواجدهم بصفوف المنتخب الوطني، بالإضافة إلى عدم جاهزية أحمد قطب وعبدالحليم عبو ومحمد عبدالمنعم بسبب الإصابة.



وقال إن المباريات المقبلة ستشهد الاعتماد على عناصر عديدة من اللاعبين الشباب؛ لتعويض الغيابات في صفوف الفريق.



أكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي أن الفريق يسعى للفوز على فريق جزيرة الورد في تمهيدي بطولة الدوري؛ للمنافسة على اللقب والحفاظ على سلسلة الانتصارات القياسية التي حققها خلال الموسم الماضي.وأشار إلى أن الجهاز الفني لديه طموحات كبيرة في الفوز بكل البطولات خلال الموسم الجديد، لإسعاد الجماهير من خلال حصد الألقاب.