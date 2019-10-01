حكم زراعة الشعر لمن فقده بسبب حالة مرضية أو نفسية.. فيديو

قال الدكتور عبدالله المصلح، الداعية السعودي، إن خلق الله للإنسان صنيع حسن، ولكن قد يعتري الإنسان بعض الأمراض وأسباب تؤدي إلى ذهاب شعر الرأس ومعروف أن الشعر نوع من الجمال.



وأضاف المصلح، في لقائه على فضائية "اقرأ"، ردا على سؤال "ما حكم زراعة الشعر؟ أن الإنسان إذا وجد في نفسه التألم لفقد الشعر فلا بأس أن يزرع الشعر ولا يعتبر ذلك من الوصل فهو علاج من حالة مرضية، فالحالة المرضية قد تكون جسدية أو نفسية.



وأشار إلى أن الإسلام رحمة وديننا جاء ليسعد الإنسان لا ليشقيه، ولهذا أجاز الشرع الحنيف ما يساعد على ظهور الإنسان بأحسن صورة بدون تغيير في خلق الله.



وحكى الداعية السعودي، مثال لحالات مشقة الإنسان والتي لم يحث الإسلام عليها، من قول النبي لرجل يحج وهو حافي القدمين "مروه فليركب ولينتعل إن الله عن تعذيب نفسه لغني" ومن هذا أخذ العلماء أنواع المشقة فهي مشقة صاحب الإنسان في عمله الصالح فهذه له فيها أجر عظيم، أما لو كان لديه مال وقصد المشقة وإرهاق نفسه فلا أجر على المشقة المقصودة.



