قطار البرلمان ينطلق من جديد.. ننشر أجندة أول جلسة بدور الانعقاد الخامس اليوم



يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، أعمال دور الانعقاد الخامس، بعد دعوة رئيس الجمهورية، وذلك بعدد من الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لمجلس النواب، حيث من المنتظر أن يعقد 4 جلسات عامة إجرائية فى نفس اليوم للانتهاء من تشكيل اللجان وانتخاباتها.



وتشهد الجلسة الأولى قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد الخامس، والقرار الخاص بفض دور الانعقاد العادى الرابع، مع قراءة الرسائل التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان، وتشمل مشروعات قوانين يقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى اللجان النوعية لدراستها فور تشكيلها، وأيضا كلمة رئيس المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد، على أن أعضاء باسم الأمين العام الذى سيختاره مكتب المجلس والذى يأتى خلفا للأمين العام السابق المستشار أحمد سعد الذى تقدم باستقالته.



وعقب ذلك، يقوم رئيس البرلمان بإخطار المجلس برؤساء الهيئات البرلمانية، التى قامت أحزابهم باختيارهم ممثلين لها فى المجلس، مع إعطاء الفرصة لرئيس ائتلاف دعم مصر للحديث حول دور الانعقاد وأهميته، وأيضا وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، على أن تتضمن الجلسة أيضا دعوة رئيس المجلس، النواب الذين يرغبون فى تعديل عضويتهم من لجنة إلى أخرى إلى التقدم بطلب مكتوب إلى الأمين العام وسيقوم مكتب المجلس بإعداد القوائم التى سوف تجرى انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس لإقراره، ويعلن أنه سيتم إعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح باب تقديم الاعتراضات مكتوبة، ويتم رفع الجلسة.



وتشهد الجلسة الثانية إعلان مكتب المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب التقدم الاقتراحات والاعتراضات مكتوبة، ويشرح رئيس المجلس المطلوب عملا بحكم النواب، موضحا أن المادة 41 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان النوعية قبل عرضها على المجلس ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته مكتوبة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.



وقد قام مكتب المجلس بالإعلان عن قوائم الترشيح لعضوية اللجان، وذلك وفقا للرغبات التى أبداها كل عضو فى الانضمام لعضوية لجنة معينة من اللجان النوعية، أما النواب الذين لم يتقدموا بطلبات لتعديل عضويتهم من لجنة إلى أخرى فتم اعتبارهم مستمرين فى اللجان الملتحقين بها فى دور الانعقاد العادى الماضى مع خضوع الجميع للقواعد والإجراءات التى سبق وأقرها المجلس وسوف يقوم مكتب المجلس بالنظر فى الاعتراضات التى تقدم لرئيس المجلس ودراستها والتنسيق بين رغباتهم.



ووفقا للقواعد والإجراءات التى أقرها المجلس فى أدوار الانعقاد الماضية وهى؛ ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن تسعة أعضاء، وأن يتحقق بقدر الإمكان تمثيل المعارضة والمرأة والشباب فى تشكيل كل لجنة، وعدم زيادة عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع عدد أعضائها، بالإضافة إلى مراعاة أولوية الاختيار فى عضوية اللجنة للأقدمية ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة وعند التساوى يراعى الأكبر سنا وترفع الجلسة.



وتنعقد جلسة ثالثة بعد ساعة فى نفس يوم الثلاثاء، حيث يعلن رئيس المجلس نتيجة الاعتراضات التى قدمها النواب على كشوف عضوية اللجان وهل قبل أى اعتراض ولو تم رفضها يتم ذكر أسباب الرفض، ثم يعلن رئيس البرلمان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها، مبينا القواعد التى سيتم إجراء الانتخابات وفقها وتشمل بأن تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأى منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.



وتقدم طلبات الترشح لهيئات مكاتب اللجان كتابة باسم رئيس المجلس وتسلم إلى رئيس لجنة الإشراف على عملية الانتخاب بعد فتح باب الترشح، وإذا لم يتقدم للترشح غير العدد المطلوب على كل منصب يعلن فوز المرشحين بالتزكية، ولا تبدأ عملية الانتخاب إلا بعد التأكد من حضور أغلبية عدد أعضاء اللجنة، وتقدم التظلمات فى نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية إلى رئيس المجلس خلال نصف ساعة من إعلان الحصر العددى للأصوات فى اللجنة ويترتب على تقديم التظلم وقف إعلان النتيجة لحين الفصل فيه، ويتولى مكتب المجلس فحص التظلم والبت فيه بقرار مسبب وإخطار اللجنة النوعية بنتيجة التظلم، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التظلم على المجلس، ولا تقبل أى تظلمات بعد إعلان نتيجة انتخابات اللجان.



وفى الجلسة الرابعة، يعلن رئيس المجلس نتيجة الانتخابات ثم ترفع الجلسة ليبدأ المجلس بعد ذلك تطبيق أجندته التشريعية.

