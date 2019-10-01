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برلمان

3 قوانين مهمة.. برلمانى يكشف عن أجندة مجلس النواب اليوم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى

قال النائب حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين من المقرر إصدارها خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان.

وأشار القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين تتمثل فى قانون انتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات مجلس النواب ، بالإضافة إلى الإدارة المحلية.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة اليوم الثلاثاء، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغت نحو 1701 مادة.
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