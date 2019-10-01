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برلمان

عمرو غلاب يترشح لرئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
النائب عمرو غلاب
النائب عمرو غلاب
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معتز الخصوصى
قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه من المقرر أن يترأس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان اليوم بإعتبار أكبر أعضاء اللجنة سنا ، لحين انتخاب رئيس اللجنة خلال انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وكشف السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن أن النائب أحمد سمير صالح الرئيس الحالى اللجنة الإقتصادية بالبرلمان لن يترشح مجددا على منصب رئيس اللجنة ، مشيرا إلى ان النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الإقتصادية السابق بالبرلمان سيترشح لمنصب رئيس اللجنة.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أننا سننتظر ما إذا كان سيترشح أيا من أعضاء اللجنة لرئاسة اللجنة الإقتصادية بالبرلمان مع النائب عمرو غلاب ، مؤكدا أنه فى حاله عدم ترشح أى مرشح ضد النائب عمرو غلاب سيفوز بالتزكية.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة اليوم الثلاثاء، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغت نحو 1701 مادة.
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