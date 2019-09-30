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رياضة

وصيف أفضل لاعب في آسيا..كل ما تريد معرفته عن مسيرة فراس الخطيب نجم سوريا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:45 م
فراس الخطيب
فراس الخطيب
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ياسمين تيسير
فجر فراس الخطيب، نجم الكرة السوري صدمة حزينه لمحبيه، حيث أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب مسيره حافلة لمدة 18 عاما حقق خلالها العديد من الألقاب منها الهداف التاريخي للدوري الكويتي وجائزة ثاني أفضل لاعب في آسيا عام 2009.

ويرصد موقع " صدى البلد " أهم محطات اللاعب خلال مسيرته :

1-بدأ فراس الخطيب مسيرته في نادي الكرامة السوري بفريق الناشئين و عقب تالقه انضم للفريق الأول ثم انضم للمنتخب السوري

2- انضم لفريق العربي في موسم 2003-2004 ثم أعير لنادي الاهلي المصري

3-عاد مرة أخرى لفريق العربي حتى موسم 2009

4-انضم لفريق أم صلال القطري خلال موسم 2010-2011 ثم انتقل في موسم 2012-2013 لفريق زاخو العراقي لمدة موسم واحد

5-انضم عقب ذلك لفريق شنجهاي شينهوا الصيني لمدة موسم واحد ثم أعلن اعتزاله في موسم 2019 بفريق السالمية
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فراس الخطيب نجم المنتخب السوري يعلن اعتزاله كرة القدم

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