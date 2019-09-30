طريقة عمل الأرز الصيني للشيف الشربيني

تحتاجين من فترة لأخرى أن تجددي في سفرتك والأطعمة المقدمة لأسرتك، كما أن الطعام الصيني له مذاق خاص، فنقدم لك طريقة عمل الأرز الصيني على طريقة الشيف الشربيني.



مقادير طريقة عمل الأرز الصيني

ارز مغسول

2 صدور دجاج

1 جزر مبشور

ربع كيلو بسلة

كرنب مكعبات

فلفل ألوان مكعبات

بصل مكعبات

بصل أخضر حلقات

صويا صوص

زيت سمسم

شطة

ملح

فلفل اسود



طريقة تحضير الأرز الصيني

* حلة بها ملعقة زبدة وزيت وإضافة 2 كوب الأرز عليها، مع 2 كوب ماء أو شوربة والملح والفلفل وتوابل الأرز.

* وضع البصل المكعبات في طاسة على النار بها زيت، ثم اضيفي صدور الدجاج الشرائح.

* اضيفي الجزرة المبشورة والبسلة والفلفل الألوان والبصل الأخضر مع التقليب الجيد.

* اضيفي الصويا صوص والملح والفلفل الاسود والشطه والأرز المطهي مع التقليب البطئ لمزج الخليط.

* وضع الكرنب والتقليب الجيد، ثم يقدم الأرز ساخنا.

