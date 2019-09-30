Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل الأرز الصيني للشيف الشربيني

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
تحتاجين من فترة لأخرى أن تجددي في سفرتك والأطعمة المقدمة لأسرتك، كما أن الطعام الصيني له مذاق خاص، فنقدم لك طريقة عمل الأرز الصيني على طريقة الشيف الشربيني.

مقادير طريقة عمل الأرز الصيني
ارز مغسول
2 صدور دجاج
1 جزر مبشور
ربع كيلو بسلة
كرنب مكعبات
فلفل ألوان مكعبات
بصل مكعبات
بصل أخضر حلقات
صويا صوص
زيت سمسم
شطة
ملح
فلفل اسود

طريقة تحضير الأرز الصيني
* حلة بها ملعقة زبدة وزيت وإضافة 2 كوب الأرز عليها، مع 2 كوب ماء أو شوربة والملح والفلفل وتوابل الأرز.
* وضع البصل المكعبات في طاسة على النار بها زيت، ثم اضيفي صدور الدجاج الشرائح.
* اضيفي الجزرة المبشورة والبسلة والفلفل الألوان والبصل الأخضر مع التقليب الجيد.
* اضيفي الصويا صوص والملح والفلفل الاسود والشطه والأرز المطهي مع التقليب البطئ لمزج الخليط.
* وضع الكرنب والتقليب الجيد، ثم يقدم الأرز ساخنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الفته

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص

طريقة عمل النودلز بالخضار.. 7 وصفات رائعة أبرزها المقلية

طريقة عمل ورق العنب باللحمة المفرومة والضانى بمذاق لن تتوقعيه

طريقة عمل النودلز بالجمبرى .. 7 وصفات لمحترفي الطهي .. صور

وجبة غداء.. تعرفي على طريقة عمل الأرز والسمك الصيادية

ترشيحاتنا

البرلمان يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة المرتبات والمعاشات

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن فريق جينراسيون فوت السنغالي

خطاب جديد يؤكد براءة الزمالك من أزمة جينراسيون السنغالى.. تفاصيل

بملابس كلاسيك.. نيرمين الفقى فى أحدث ظهور لها

باستثناء الزمالك وجينيراسيون .. تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات أبطال أفريقيا

محمد صلاح القائد الجديد .. حسام البدرى يحسم ملفات شائكة بـ منتخب مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور آيتن عامر يشيد بها بعد فقدان وزنها.. شاهد.. قبل وبعد

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور

صيادة الأعشاب .. حكاية أول تجربة لتطهير المجاري المائية في أسيوط..صور