أزمة البعض لا يذهب للمأذون مرتين ليست الأولى في حياة نجمة "زي الشمس"

مشاكل دينا الشربيني لا تنتهي

الاهتمام بشكلها يثير الجدل في الكواليس وعلاقتها بالهضبة محل هجوم





الأزمة الأولى

الأزمة الثانية

الأزمة الثالثة

الأزمة الرابعة

الأزمة الخامسة

بين الحين والآخر، تدخل الفنانة دينا الشربيني في العديد من الأزمات إما بسبب تصرفات قامت بها أو تعليقات هجومية من أطراف أخرى، وفي كل الأحيان تلتزم دينا الشربيني الصمت ولا ترد اقتداءً بـ النجم عمرو دياب الذي طالما رفض التعليق على أي شائعة أو هجوم عليه.وكانت آخر الأزمات التي أثيرت بسبب فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذي تشارك في بطولته دينا الشربيني أمام كريم عبد العزيز.وعلم صدى البلد من مصدر داخل فريق عمل فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أن الفنانة دينا الشربيني طالبت بتغيير فريق التجميل أكثر من مرة.وقال المصدر، إن دينا الشربيني تطالب بالتغيير لأنه لا يعجبها مكياجها ولا تسريحة شعرها، ما أدى إلى طلبها تغيير الكوافير والماكيير، وهو الأمر الذي أزعج شركة الإنتاج.الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يناقش قضية العلاقات الزوجية ويطرح تساؤلا عن فكرة هل لو عاد الزمن يمكن للزوج أن يختار زوجته.وكانت هناك أزمة مشابهة لـ دينا الشربيني مع المخرجة كاملة أبو ذكري بسبب مسلسل " زي الشمس"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، لتدخل عمرو دياب في تفاصيل العمل لصالح دينا الشربيني مما أدى إلى انسحاب كاملة أبو ذكري بعد تصويرها 10 حلقات فقط، وتم استبدالها بالمخرج سامح عبد العزيز، ولم يؤثر ذلك على نجاح المسلسل الذي تربع على نسب المشاهدة.واجهت دينا الشربيني أزمة ثالثة، بسبب إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، التي اختتمت الجمعة الماضي، مرتدية فستان فوشيه قصيرا مع الشعر المجعد والمكياج لايت الخفيف.ولم يعجب أغلب جمهور دينا الشربيني بإطلالتها جملة وتفصيلا، ورأى البعض أن الفستان كان عاديا ولا يناسب توهج أجواء مهرجان الجونة مقارنة بباقي نجمات المهرجان، إضافة للشعر " كيرلي" الذي وصفه البعض بأنه ملائم لـ لوك كاجوال وليس " ريد كاربت".أما الأزمة الرابعة والتي ترافق دينا الشربيني في كل خطوة، هي علاقتها بـ عمرو دياب التي لا تحمل مسمى حتى الآن إما زوجته أو حبيبته أو مجرد أصدقاء، وهو ما يثير دائما الاستفزاز بين جمهوره ومحبيه الذين لا يتوقفون عن شن الهجوم عليها بسبب أو بدون.وهي أشهر أزمة في حياة دينا الشربيني وتتعلق بحكم قضائي صدر بحقها وتم تنفيذه بالحبس لكنها خرجت أكثر قوة واستطاعت أن تستعيد نجاحها وتألقها إن لم يكن زادت على فترة ما قبل هذه الأزمة.