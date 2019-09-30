- أزمة البعض لا يذهب للمأذون مرتين ليست الأولى في حياة نجمة "زي الشمس"
- مشاكل دينا الشربيني لا تنتهي
- الاهتمام بشكلها يثير الجدل في الكواليس وعلاقتها بالهضبة محل هجوم
بين الحين والآخر، تدخل الفنانة دينا الشربيني في العديد من الأزمات إما بسبب تصرفات قامت بها أو تعليقات هجومية من أطراف أخرى، وفي كل الأحيان تلتزم دينا الشربيني الصمت ولا ترد اقتداءً بـ النجم عمرو دياب الذي طالما رفض التعليق على أي شائعة أو هجوم عليه.
- الأزمة الأولى
وعلم صدى البلد من مصدر داخل فريق عمل فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أن الفنانة دينا الشربيني طالبت بتغيير فريق التجميل أكثر من مرة.
وقال المصدر، إن دينا الشربيني تطالب بالتغيير لأنه لا يعجبها مكياجها ولا تسريحة شعرها، ما أدى إلى طلبها تغيير الكوافير والماكيير، وهو الأمر الذي أزعج شركة الإنتاج.
الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يناقش قضية العلاقات الزوجية ويطرح تساؤلا عن فكرة هل لو عاد الزمن يمكن للزوج أن يختار زوجته.
- الأزمة الثانية
- الأزمة الثالثة
ولم يعجب أغلب جمهور دينا الشربيني بإطلالتها جملة وتفصيلا، ورأى البعض أن الفستان كان عاديا ولا يناسب توهج أجواء مهرجان الجونة مقارنة بباقي نجمات المهرجان، إضافة للشعر " كيرلي" الذي وصفه البعض بأنه ملائم لـ لوك كاجوال وليس " ريد كاربت".
- الأزمة الرابعة
- الأزمة الخامسة