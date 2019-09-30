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منوعات

هكر وتسويق وتصميم تطبيقات.. أفضل 20 كورس أونلاين في عدة مجالات

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:32 م
لابتوب
لابتوب
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آية جمعة

دائما ما يسعى الشباب للوصول إلى مكانة عالية ومرموقة في عملهم، ومن المعروف أنه لا يمكن الوصول إلى مرتبة عالية في العمل دون امتلاك المهارات المناسبة لهذا الأمر، ولأننا على مشارف بدء عام جديد 2020، فيجب أن تكون ترقيتك ضمن أهدافك الرئيسية لهذا العام، ولتحقيق ذلك، يجب عليك مواصلة تعليمك وزيادة مهاراتك باستمرار.

وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "ماشابل " الأمريكي 20 كورس (دورة تعليمية) يمكنك الالتحاق بها عبر الإنترنت وكلها متاحة بأقل من 20 دولارًا (320 جنيهًا مصريًا) لكل دورة؛ تغطي جميعها بعضًا من أكثر المهارات المطلوبة اليوم حتى تتمكن من الاستفادة من تعلمك في ترقية وظيفتك أو للحصول على وظيفة جديدة.

 وتشمل تلك الدورات التعلمية، دورة تصميم وتطوير التطبيقات ودور التسوق ودورة تحليل البيانات ودورة التنمية والتمويل ودورة تحليل البيانات ودورة الموسيقى ودورة القرصنة الأخلاقية ودورة المهارات المهنية، ويمكنك الوصول إلى جميع تلك الدورات من خلال اللينك التالي (أفضل 20 كورس أونلاين في مختلف المجالات المهمة)


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