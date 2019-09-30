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محافظات

أول أكتوبر.. بدء التأمين الصحي الجديد بالإسماعيلية..اعرف طريقة التسجيل

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:56 م
منظومة التأمين الصحى
منظومة التأمين الصحى الشامل
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انجي هيبة
تستعد محافظة الإسماعيلية لإطلاق منظومة التامين الصحي الشامل ضمن باقي محافظات المرحلة الأولى وهي السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان، أول أكتوبر.

ويعتبر تطبيق النظام الجديد حلما يراود أهالي المحافظة من أجل صحة أفضل بعيدا عن سيناريو الإهمال الذي شهده القطاع الصحي علي مدار سنوات متعاقبة ماضية، إلى أن أشرق نهارا جديدا بحلم اخر يحمل خطة تطوير المستشفيات والأداء.

وكان للإسماعيلية نصيب من الحلم الجديد بتطوير عدد من المستشفيات كان أهمها المستشفي العام وأبو خليفة بطريق الإسماعيلية القنطرة.

والتأمين الصحي الجديد يوفر الرعاية الصحية السليمة للأفراد وأسرهم لضمان نظام أجتماعي بيقوم علي التكافل و المساواة.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الاسماعيلية السابق تم متابعة ومناقشة الاجراءات التنفيذية لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل المنتظر تنفيذها خلال شهر اكتوبر واستعراض ما تم اتخاذه من اجراءات واستعدادات وبرنامج تطوير المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

يقول مصدر بصحة الاسماعيلية ان منظومة التأمين الصحي الشامل مبنية على نظام إلكتروني موحد عشان نسهل على المريض الكشف ونقصر عليه الوقت بدل ما يستنى بالساعات.

ويضيف المصدر انه فى ظل البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة الإسماعيلية، علي الاهالي سرعه التوجه إلى أقرب وحدة صحية للتسجيل وتحديث الملف العائلي الخاص بهم.

وعن الأوراق المطلوبة، يقول المصدر هي بطاقة الاب والام والاولاد وشهادات ميلاد الأطفال ورقم التليفون.

وأوضح ان في منظومة التأمين الصحي الشامل، تتحمل الدولة اشتراكات ومساهمات الغير قادرين من اجل توصيل الخدمة الصحية للجميع.
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