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ديني

جسمي هلك من الضرب.. سيدة تتعرض للإيذاء من زوجها وتسأل عن الحكم الشرعي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:12 ص
يدة تتعرض للإيذاء
يدة تتعرض للإيذاء من زوجها وتسأل عن الحكم الشرعي
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محمد شحتة
ورد إلى الدكتور عبدالله المصلح، الداعية السعودي، سؤال تقول صاحبته "هل يجوز لي الدعاء علي زوجي الظالم الذي لم يتزوجني إلا لخدمته فقط ويضربني كثيرا حتي هلك جسمى من الضرب وهل يجوز لي رفض أوامره؟

واجاب المصلح، في لقائه على فضائية "اقرأ"، أن الله تعالى وصف الزواج بالميثاق الغليظ في قوله "كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا" وبالتالي فلا ينبغي على الزوج أن يتهاون في الحقوق المترتبة على هذا الميثاق الغليظ.

وأشار إلى أن من أول هذه الحقوق هو المعاشرة بالمعروف وعدم إيقاع الضرر على المرأة مهما كانت الأسباب وعليه أن يتقي الله في زوجته، منوها أن أسوأ الرجال على الطلاق من يتعدى على زوجته بالضرب.

وأوضح، أن ما يفعل ذلك إلا عديم المروءة، منوها أن النبي قال "ادع على من ظلمك" فعليها أن تسأل ربها بالهداية وتصبر وتكثر من الدعاء وتطيعه في الأمور المشروعة.
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