رئيس هيئة قناة السويس يلتقي وفد الملحقين العسكريين بمصر

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى يضم الملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر لعام ٢٠١٩ من 31 دولة عربية وأجنبية من الدول الصديقة ، برئاسة العميد منصور صادق رنا الملحق الدبلوماسي بباكستان وعميد السلك الدبلوماسي للملحقين العسكريين، بهدف التعرف على مشروعات التطوير بقناة السويس وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.



تأتي الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على توطيد علاقتها مع دول العالم عبر إلقاء الضوء على أهم المنجزات التنموية والمشروعات القومية خلال الآونة الأخيرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة وأنفاق القناة.



في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد، مُثمنًا جهودهم الكبيرة في تعزيز روابط التعاون المشترك، وأكد على أهمية الزيارة للتعرف عن كثب على مشروع قناة السويس الجديدة الذي يعد واحدًا من المشروعات القومية العملاقة التي أنجزتها مصر ضمن مسيرة البناء والتنمية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات الأخيرة.



وأوضح الفريق أسامة ربيع أن القناة الجديدة نجحت في رفع تصنيف قناة السويس ومستويات الأمان وتأكيد ريادتها للطرق البحرية عالميًا، وهو ما تجلى في استقبال أكبر السفن العالمية ذات الغواطس الكبيرة وجذب خطوط ملاحية جديدة، ليتجاوز إجمالي الحمولات العابرة للقناة حاجز مليار طن سنويًا.



وشاهد الحضور خلال الزيارة مجموعة من الأفلام التسجيلية والعروض التقديمية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بمشروع قناة السويس الجديدة.



في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة للعميد منصور صادق، والذي بدوره أهدى الفريق أسامة درع الملحقين العسكريين تقديرًا للجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتطوير المجرى الملاحي بما يصب في صالح خدمة حركة التجارة العالمية والعالم أجمع..



عقب ذلك توجه الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها زيارة موقع الأنفاق بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

