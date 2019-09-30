موجز الحوادث.. كشف غموض واقعة العثور على جثة منجد بالقليوبية.. ضبط عاطل يسرق الموظفين وأصحاب المعاشات بـ تبديل الفيزا .. وإحباط غسيل اموال بـ 265 مليون جنيه

-ضبط صاحب شركة نصب على 3 مواطنين ببنى سويف بزعم تعيينهم وتسفيرهم

-ضبط تاجر مخدرات غسل 265 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي



تمكنت ادارة مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم فى وظائف حكومية وتسفيرهم للعمل بالخارج.



تلقت ادارة مباحث الأموال العامة بلاغات من 3 مواطنين – مقيمين بمحافظة بنى سويف، بتعرضهم لواقعة احتيال من أحد الأشخاص بزعم قدرته على تعيينهم بوظائف بالعديد من الوزارات الحكومية وشركات القطاع العام أو تسفيرهم للعمل بالخارج بمهن مختلفة ومرتبات مجزية -خلافًا للحقيقة-.



أسفرت التحريات عن تحديد المتهم وهو مالك إحدى مؤسسات المقاولات - مقيم بمنطقة زهراء المعادى بمحافظة القاهرة - سبق اتهامه فى 8 قضايا "تبديد، شيك، سرقة متجر"، وقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين الباحثين عن فرصة عمل بوظائف حكومية فى الوزارات والمؤسسات الحكومية بالبلاد أو خارج البلاد لتحسين مستوى معيشتهم، وزعم علاقته بكبار المسئولين ببعض الجهات الحكومية، وقدرته على تعيينهم بوظائف مختلفة بتلك الجهات أو تسفيرهم للعمل بالخارج، حيث بلغت حجم تعاملاته (190 ألف جنيه).



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتحرى عنه المشار إليه أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين، وعثر بحوزته على 41 عقد عمل بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لعدد من شركات إحدى الدول العربية (مزورة بالكامل)، و19 بطاقة إقامة بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لجهات حكومية ببعض الدول العربية (مزورة بالكامل)، و14 تأشيرة إلكترونية بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لإحدى الدول العربية (مزورة بالكامل)، ومبلغ مالى قدره ( 3000 جنيه مصرى ) من متحصلات نشاطه الإجرامى، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته، وبفحصة فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه يحتوى على برامج التعديل على الصور والكتابة عليها،والتى يستخدمها المتهم فى تزوير المستندات المضبوطة، والعديد من الملفات التى تحوى المستندات المضبوطة التى يستخدمها المتهم فى النصب والإحتيال على ضحاياه، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبى الحصول على وظائف.



وأمكن الإستدلال على 9 مواطنين آخرين من ضحايا المتهم، قام بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت (300 ألف جنيه) بزعم إيجاد فرص عمل لهم بشركات حكومية والبعض الآخر لتسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.



بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.



وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (265 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.



فيما نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالقليوبية.



تلقى مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص "منجد 20 سنة- مقيم بدائرة المركز" بطريق قرية زاوية بلتان/السفاينة دائرة المركز، وبها إصابة بعيار خرطوش بالصدر.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه كان برفقه ثلاثة مزارعين – لهم معلومات جنائية مسجلة –مقيمين بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا أنهم حال تواجدهم رفقة المتوفى بقطعة أرض ملك أحدهما، عرض عليه المجنى عليه بيع فرد خرطوش، وحال قيامه بإخراج السلاح لتجربته انطلق منه عيار عن طريق خطأ وحدثت إصابته التى أودت بحياته، وأرشدوا عن السلاح المستخدم وفارغ طلقة من ذات العيار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كما نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بسرقة الموظفين وأصحاب المعاشات "مستخدمى ماكينات الصرف الآلى" والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.



تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية عقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة من ضبط عاطل 51 سنه- مقيم بمحافظة البحيرة، بمنطقة البنوك بدائرة قسم شرطة أول طنطا، إثر قيامه بإرتكاب جرائم سرقات مستخدمى ماكينات الصرف الآلى والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب تبديل الفيزا كارت (الفيزا الدوارة)، وبحوزته 11 فيزا كارت متنوعة للبنوك وبأسماء مختلفة ، ومبلغ مالى قدره 7600 جنيه.



بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وقيامه بتتبع عملاء البنوك من كبار السن غير القادرين على إستخدام الفيزا كارت من (الموظفين – أصحاب المعاشات) وقيامه بتقديم المساعدة لهم بإستخدام الفيزا كارت الخاصة بهم بماكينة الصرف الآلى عقب الحصول على الرقم السرى الخاص بهم، وإستبدالها بفيزا اخرى وإدعائه لهم بتعطل الماكينة، أو نفاد المبالغ المالية بها، وصرف ما بها من مبالغ مالية من ماكينة أخرى، وقيامه بإرتكاب 14 واقعة سرقة بذات الأسلوب.



وبعرض المتهم على المجنى عليهم تعرفوا عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تحديد وضبط مرتكبى جرائم سرقات رواد البنوك وعملاء ماكينات الصرف الآلى، خاصةً من الموظفين وأصحاب المعاشات، والإستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

