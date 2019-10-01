برلمانى يطالب بسرعة إصدار قانون إنشاء شركة قابضة للقمامة

طالب النائب محمود عطية ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بسرعة إصدار البرلمان لقانون إنشاء شركة قابضة للقمامة ، خلال دور الانعقاد الخامس ، خاصة وأن المواطنين بدأوا يشعرون بالاستياء من انتشار القمامة فى الشوارع.



وأشار عطية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه أول من تقدم بإقتراح برغبة لإنشاء شركة قابضة للقمامة منذ عامين وتم إرساله إلى لجنة الإقتراحات والشكاوى بالبرلمان ، ثم وجدت هناك مقترحين برغبة من الحكومة ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بشأن نفس مقترحى.



وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه تم دمج كل هذه المقترحات فى مشروع قانون واحد تحت مسمى إنشاء شركة قابضة للقمامة ، مشيرا إلى أن القانون لازال داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وننتظر مناقشته لإقراره.



وأوضح أن القانون به مشاكل تواجهه من حيث الإنتاج والمحطات الوسيطة ، مؤكدا ان إنشاء شركة قابضة للقمامة سيدر دخل كبير على الدولة ، كما أنه سيساهم فى توظيف عدد كبير من العمالة.



كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة اليوم الثلاثاء، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغت نحو 1701 مادة.

