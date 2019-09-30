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أخبار البلد

انفيرون أدابت: نسعى للتعاون مع مؤسسات الدولة للنهوض بقطاع المخلفات

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:40 م
المخلفات
المخلفات
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حنان توفيق
قال المهندس مصطفي خيرت، الرئيس التنفيذي لشركة انفيرون ادابت، عن سعادته باطلاق المنظومة الالكترونية التى تم إعدادها من قبل الشركة بالتعاون مع وزارة البيئة للحد من التلوث من خلال مراقبة ورصد المراحل المختلفة لعناصر منظومة إدارة المخلفات خاصة في ظل رؤيتنا كأحد الشركاء المعنين ضمن منظومة ادارة المخلفات واشار اننا نسعي للتعاون مع مؤسسات الدولة متمثلة في وزارة البيئة للنهوض بقطاع المخلفات وتحقيق منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات التى تهدف وزارة البيئة لتطبيقها وتنفيذهل من خلال استخدام طرق تكنولوجية غير تقليدية لنصل الي صورة مصر التى تريد تحقيقها متجسدة في احياء نظيفة وراقية.

وأضاف "خيرت" خلال اطلاق منظومة رصد المخلفات عبر تطبيقا الكترونيا ان نظام التطبيق يعتمد علي ارسال صورة للقمامة في مكان تواجدها وارسال لوكيشن لنا عبر التطبيق ومن ثم التحرك المباشر لنقل المخلفات عن طريق التطبيق الالكتروني خلال ٢٤ ساعة.

وتابع اننا "ننوي التوسع في المنظومة والاتصال فيما بعد بمجلس الوزراء والتنمية المحلية والاتصال بخط الشكاوي المباشر بمديرين جمع المخلفات عبر التطبيق بالاضافة الي ربط السيارات الحاملة للقمامة بالجي بي اس بداية من نقل المخلفات وصولا الي محطة المناولة والسير وفق مسار محدد".

وأوضح أن خطواط استخدام التطبيق تبدأ ارسال المواطن الابلاغ عبر التطبيق وارسال صورة للقمامة ويت التواصل مع الشركة وبعدها متعهد المنطقة للتحرك وازالة المخلفات ويقوم مشرف التطبيق بتنظيم عمليات سير سيارات نقل المخلفات عن طريق تسجيل بار كود لكل سيارة تبعا للمنطقة الخاصة وخط سيرها بالجي بي اس تتبع العملية من بدايتها الي التخلص النهائي .

وذكر ان المواطن في بداية استخدامة للتطبيق يقوم بتسجل بيانات المنطقة وتقوم وزارة البيئة بمراقبة الخطوات ومؤشرات قيادات السستم وتقييم اداء المشرفين وتقييم ريبورتات التراكمات للمخلفات وتلقي الإبلاغات.
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