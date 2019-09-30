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برلمان

نائب: إجماع برلماني لتعديل سن القبول في الوظائف الحكومية لـ 40 عامًا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:40 م
موظفى الدولة
موظفى الدولة
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ماجدة بدوى
أعلن النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مجلس النواب سيفتح ملف تعديل سن قبول المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30 عاما خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، الذي سينطلق غدًا الثلاثاء.

وقال إدريس، في بيان له اليوم، إن هناك إجماعا برلمانيا على أهمية تعديل سن القبول في الوظائف الحكومية، باعتبارها مشكلة جماهيرية، فهناك أجيال عصّف هذا الشرط بآمالها وطموحاتها.

وأكد النائب الوفدي أن هناك قطاعا عريضا من الشباب في مصر، أصابهم الإحباط واليأس، بعد أن تجاوزت أعمارهم السن القانوني لقبول المتقدمين في الوظائف، الذي يقدر وفقًا للقانون الحالي بـ30 عامًا، وهو ما يحرم هؤلاء الشباب من فرصة الحصول على وظيفة، على الرغم ما يتمتعون به من خبرات وشهادات علمية مرموقة.
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