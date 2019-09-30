Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل نقل البرلمان يطالب بتأهيل الشوارع ووسائل النقل للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:46 م
ذوي الاحتياجات الخاصة
ذوي الاحتياجات الخاصة
Advertisements
فريدة محمد
أكد محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن معاناة البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة من صعوبة قضاء "المشاوير" الخاصة بهم، نظرا لعدم توافر وسيلة مواصلات مؤهلة للتعامل معهم، وعدم تمهيد الشوارع والأرصفة لهم، يتسبب فى مكوثهم في البيت وتدهور حالتهم النفسية.

وأشار زين الدين فى بيان صحفى له إلى ضرورة توفير حافلات وسيارات أجرة وقطارات وغيرها ويتم تعديلها وفقًا للمعايير العلمية والعملية لتوفير الأمان لهم، أو على الأقل تخصيص عدد معين من هذه المواصلات لتكون خاصة بهم مع تكييفها وتعديلها لتلائم متطلباتهم، بالإضافة إلى إلزام أصحاب سيارات الأجرة بتوفير كرسي قابل للدوران لتسهيل مهمة النزول على ذوي الإعاقة وكذلك كبار السن.

وطالب النائب بتخصيص أماكن خاصة بمواقف السيارات لجميع الإعاقات وليس الإعاقة الحركية فقط حسب ما هو متبع الآن في الملصقات الموجودة على بعض المواقف، مشيرًا إلى أن هذه الملصقات لم تؤدي الغرض المنشود لأنه لم تفرض غرامات على الأشخاص العاديين الذين يستخدمون هذه المواقف، إضافة إلى ضرورة وضع تنبيهات صوتية مرئية عند إشارات المرور وأماكن العبور لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل سمعية وبصرية خلال عبورهم في الطريق.

وأضاف النائب أنه بالرغم من توفير وزارة النقل أتوبيسات ومحطات مزودة بوسائل لتسهيل صعود ونزول ذوي الإعاقة إلا إن هذه الجهود غير كافية، فهناك وسائل للمواصلات مثل المترو يعتبر عديم الفائدة لذوي الإعاقات الحركية فرغم وجود مصاعد مخصصة لهم، إلا أن صاحب الإعاقة الحركية يحتاج إلى صعود أو هبوط سلالم طويلة للوصول إلى ذلك المصعد.
Advertisements

موضوعات متعلقة

تدريب 200 شاب وفتاة من ذوى الإعاقة لخوض انتخابات المحليات

ترشيحاتنا

سأله عن الصحفيين المعتقلين..مذيع أمريكي يحرج أردوغان..فيديو

لوك خالد سليم الجديد يثير الجدل بين جمهوره ..شاهد قبل وبعد

برلمانى: انخفاض اسعار البنزين والمنتجات البترولية إلى 10 % خلال أيام لهذا السبب

دخول مفاجئ.. كيف استقبل المصريون بشرى الرئيس السيسي بشأن بطاقات التموين

البرلمان يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة المرتبات والمعاشات

صوره وصلت لـ الخطيب .. تفاصيل أزمة صالح جمعة الأخيرة فى الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور آيتن عامر يشيد بها بعد فقدان وزنها.. شاهد.. قبل وبعد

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور

صيادة الأعشاب .. حكاية أول تجربة لتطهير المجاري المائية في أسيوط..صور