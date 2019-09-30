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اقتصاد

٢٥ مليار جنيه حجم استثمارات قطاع الصيانة المنزلية بمصر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:32 م
صدى البلد
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كتبت- زينب ابو الخير
قال عمر رمضان المؤسس والمدير التنفيذى لشركة فى الخدمة: إن القطاع العقارى شهد مؤخرا دخول شركات الصيانة العقارية على المنصات الإلكترونية، موضحا أن حجم هذا السوق يقدر ب ٢٥ مليار جنيه لـ ٢٠ مليون منزل وتستهدف الشركة تنفيذ اعمال صيانة لمليون منزل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن القطاع العقارى شهد التوسع فى هذه الخدمات، حيث تقدم هذه الخدمات باسعار رمزية مقارنة بأسعار السوق، حيث يقوم العميل بطلب الخدمة ويتم تحديد سعر العملية والوقت المناسب للعميل، وتضم هذه الخدمة العديد من التخصصات فى الصيانة المنزلية.


وأوضح أن المنصة الإلكترونية للصيانة العقارية لاقت إقبالا كبيرا من الشركات العقارية وخاصة لمشروعات الخاصة بالكمبوندات وبعض المشروعات فى الساحل الشمالى، وتستهدف الشركات التوسع على مستوى المحافظات خلال الفترة المقبلة.
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