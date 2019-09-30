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فن

مراحل مثيرة في علاقة عمرو دياب وشيرين رضا.. الهضبة يغني لطليقته.. ويرتبط بصديقتها دينا الشربيني.. ومفاجأة في علاقتها بـ زينة عاشور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:28 م
عمرو دياب وشيرين
عمرو دياب وشيرين رضا
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شروق ابراهيم
ليس من الضروري إذا انفصل زوجين يتحولان لأعداء وذلك يعود لطريقة الانفصال بينهما، إذا تمت برقي أو بشكل عدواني وأيضا وجود أبناء بينهما يجعل لديهما حسابات أخرى، ولا يوجد ثنائي مثل عمرو دياب وشيرين رضا ليضرب بهما المثل في التفاهم. 

تعرف عمرو دياب على شيرين رضا عن طريق والدها محمود رضا، حيث كان يجمعهما الأعمال الفنية إلا أن تفاجأ بطلب عمرو دياب الزواج من شيرين رضا.

وقال محمود رضا في أحد الحوارات التليفزيونية: «كنت نايم واتفاجأت بعمرو دياب واقف امامي وساند ضهره على الحائط بغرفتي، وقال لي: أنا بطلب منك شيرين"، فقلت له: "طيب وكملت نوم".

تزوج عمرو دياب من شيرين رضا عام 1989 بعد قصة حب قوية، وخلال فترة زواجهما غنى الهضبة لـ شيرين رضا أغنية "متخافيش" وقام بتصوير الفيديو كليب في منزلهما عام 1990.

ثم أنجبت شيرين رضا طفلتها الوحيدة نور، وبعد 3 سنوات انفصلت شيرين رضا عن عمرو دياب.

ورغم الانفصال إلا أن بقيت علاقة عمرو دياب وشيرين رضا على ما يرام بسبب ابنتهما نور، التي درست خارج مصر، حتى بعد زواج عمرو دياب من السعودية زينة عاشور عام 1992، وأنجب منها أبناءه الثلاثة عبد الله وكنزي وجنا.

ولأكثر من 20 عامًا، ظلت شيرين رضا تعامل عمرو دياب كـ صديق وأب لابنتها نور بخلاف علاقتها الطيبة بأبناء عمرو دياب الذين تداعبهم شيرين رضا بـ تعليقات على صورهم بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقالت النجمة الشقراء في أحد الحوارات التليفزيونية أنها تحب كثيرا عبد الله مصرحة: "ده الولد بتاعنا".

واللافت أن شيرين رضا تتابع زينة عاشور عبر موقع انستجرام والأخيرة أيضا تتابعها وتمنحها علامات إعجاب على أغلب الصور.

ويدور الزمان حتى يجمع القدر بين عمرو دياب ودينا الشربيني ويرتبطان رغم أنها صديقة مقربة من شيرين رضا، ولكنها تقبلت الأمر بصدر رحب ومحبة، وما يدل على ذلك تصريح شيرين رضا التي قالت فيه إن دينا الشربيني أرسلت إليها " كومكس" التي صممت على أغنية " يوم تلات" لعمرو دياب والتي تشير كلماتها إلى النساء في حياة الهضبة: "السمرا" زينة عاشور، "أم خدود حمرا" شيرين رضا ودينا الشربيني "أم روح حلوة".

وفي صدد هذه الأغنية، انتشر فيديو لشيرين رضا أثناء حفل عمرو دياب في الجونة وهي تقول "أنا أم خدود حمرا" فيما ظهر الهضبة وهو يداعبها على المسرح بحضور دينا الشربيني.
مراحل مثيرة في علاقة عمرو دياب وشيرين رضا.. الهضبة يغني لطليقته.. ويرتبط بصديقتها دينا الشربيني.. ومفاجأة في علاقتها بـ زينة عاشور
مراحل مثيرة في علاقة عمرو دياب وشيرين رضا.. الهضبة يغني لطليقته.. ويرتبط بصديقتها دينا الشربيني.. ومفاجأة في علاقتها بـ زينة عاشور
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