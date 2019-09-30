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رياضة

احزن ولا تهرب.. مدرب المنتخب السابق يوجه رسالة لـ لاعبي الدوري الممتاز

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:37 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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ياسمين تيسير
وجه محسن صالح مدرب منتخب مصر السابق رسالة لـ لاعبي الدوري الممتاز حيث طالبهم بضرورة التركيز و بذل الجهد من أجل الانضمام لـ منتخب مصر .

وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" (أرجوك احزن ولا تهرب) ..اللاعب الذي لا يحزن لاستبعاده من قائمة المبارة مثل بعض الموظفين كمالة عدد كلاهما يقبض راتبه آخر الشهر بلا عمل.

وأضاف محسن صالح : "لذلك أحض ابنائي اللاعبين خارج قائمة المباراة ان يحزنوا ويغضبوا وان يحولوا هذا الشعور الا اصرار وتحدي للعوده للملعب بدلا من الذهاب الي سكة الندامه! "


وكان قد قدم الاتحاد المصري لكرة القدم حسام البدري كمدير فني جديد للمنتخب الأول لكرة القدم، ومعه جهاز معاون مكون من محمد بركات مدير كرة، وأحمد أيوب وطارق مصطفى وسيد معوض كمدربين، وانيس شعلان كمدرب أحمال، وأيمن طاهر كمدرب حراس مرمى.

وأكد حسام البدري، أن المنتخب لن يكون بداخله أي فئات، وأنه سيعمل برفقة الجهاز الفني على تحقيق ذلك، مشددًا على أن منتخب مصر سيكون متاح للمجتهدين فقط، ولن يكون هناك تواجد فئوي على الإطلاق.

وأشار حسام البدري إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى دعم كافة أفراد منتخب مصر، خاصة وأن الإعلام هم المنارة الخاصة للجهاز الفني.
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