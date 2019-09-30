أصاب ضابط شرطة ومخبرا.. ملابسات إطلاق تاجر مخدرات النار على مأمورية بأطفيح

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة وتحقيقات النيابة العامة الملابسات الكاملة لإصابة ضابط شرطة ومخبر في مأمورية لضبط تاجري مخدرات بمدينة أطفيح.



وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أنه عقب خروج مأمورية من مركز شرطة أطفيح لتنفيذ أمر النيابة العامة بضبط وإحضار متهمين بالاتجار في المخدرات بادر أحد المتهمان بإطلاق أعيرة نارية صوي قوة الشرطة ما أدي لإصابة ضابط ومخبر.



وشرحت التحريات أن القوة تمكنت من ضبط أحد المتهمين بينما تمكن مطلق النيران من الهرب وسط الزراعات.



وكشفت تحقيقات النيابة أن الضابط معاون مباحث أطفيح أصيب ب الضابط تهتك بالذراع الأيمن مع الكتف و رش خرطوش بالسمانة وأصيب المخبر بتهتك بعضلة الكتف.



قررت النيابة ضبط وإحضار المتهم الهارب واستعلمت عن حالة الشرطيين المصابين.





