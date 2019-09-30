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أخبار العالم

بكين : محاولة فصل الاقتصادين الصيني والأمريكي تعرض الاقتصاد العالمي والنمو للخطر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
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أ ش أ
بكين التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة مفيد ومربح للجانبين، محذرة في الوقت نفسه من أن الضغوط ومحاولة فصل الاقتصادين من شأنه تعريض نمو التجارة الدولية والاقتصاد العالمي للخطر.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على ما تردد في وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة ترمب تناقش إجراءات لمنع الشركات الصينية من الإدراج في البورصات الأمريكية.
وقال شوانغ إن الصين تابعت التقارير ذات الصلة، ورد وزارة الخزانة الأمريكية التي نفت صحة هذه التقارير، مضيفا: "أود أن أشير إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الأمريكي والتعاون المالي بين الجانبين مفيد ومربح للجانبين"، مشيرا إلى أنه ممارسه الضغط الشديد ومحاولة فصل الاقتصادين الصيني والأمريكي لا يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي، وسيضر بالتاكيد بمصالح الشركات والشعبين الصيني والأمريكي.
وتابع شوانغ أن الضغوط ومحاولة فصل الاقتصادين من شأنه أن يتسبب أيضا في اضطراب أسواق المال، ويعرض نمو التجارة الدولية والاقتصاد العالمي للخطر، معربا عن أمله أن يتمكن الجانب الأمريكي من العمل مع الصين لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين البلدين؛ لإيجاد حل للقضايا التجارية والاقتصادية .

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