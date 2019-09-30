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رئيس مجلس الدولة: سحب القرارات المنعدمة والمخالفة للقانون التي تمت في العهد السابق.. والموظفون فى مظاهرة حب: نتعهد بالتعاون المُخلص لإنجاز مصالح المواطنين

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:00 م
اجتماع رئيس مجلس
اجتماع رئيس مجلس الدولة مع الموظفين
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كتب محمد زهير
رئيس مجلس الدولة للموظفين:
  • سأسحب القرارات المنعدمة والمخالفة للقانون مخالفة جسيمة التي تمت في العهد السابق
الموظفون فى مظاهرة حب : 
  • نتعهد بالتعاون المُخلص لإنجاز مصالح المواطنين



التقى المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بالموظفين في المجلس، واستمع لشكواهم وطلباتهم واقتراحاتهم ووعد بالاستجابة لها مادامت عادلة أو بدون سبب، وقرر أنه سيسحب جميع قرارات الجزاء أو النقل أو الندب أو إنهاء الخدمة التي تمت في العهد السابق إذا كانت منعدمة أو مخالفة للقانون مخالفة جسيمة.

وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قرر تطبيق معايير موضوعية على جميع العاملين بشفافية دون استثناء أو مُجاملة، وأن المعيار لديه هو العمل وجودته والانضباط فى أدائه، كما قال رئيس المجلس أن المكافآت سيتم صرفها لمن يستحقها فقط، وأنها مرتبطة بالجهود غير العادية أو العمل تحت ضغط أو في غير ساعات العمل الرسمية، كما بشر جميع الموظفين أنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتم إعادة هيكلة الجهاز الإداري في المجلس، مما يفتح فرص الترقية للوظائف العُليا أمام جميع الموظفين طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس المجلس أثنى على الروح الإيجابية التي لمسها من جميع الموظفين بالمجلس ومن اللجنة النقابية وتعاونهم الصادق مع القضاة للنهوض بالمجلس من عثرته بإنجاز القضايا المتراكمة وإنهاء مصالح المواطنين، كما أكد المستشار رئيس المجلس على أن الموظفين شركاء لنا في تحقيق العدالة الإدارية الناجزة، لذا فإدارة المجلس تولي الموظفين اهتمامها لرفع كفاءتهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

وأضاف أن اللقاء حضره المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس الذي أشار لاحترامه لجميع الموظفين في المجلس، وأثنى على التزامهم وانضباطهم وحُسن مظهرهم، وأشار إلي إصدار القرار رقم ( 587) لسنة2019م بإنشاء لجنة لفحص تظلمات الموظفين ورد الحقوق إلي أصحابها ، وأكد أن بابه مفتوح للجميع , وأنه لن يضار أحد في عهد الإدارة الحالية، وأن الجميع سواسية أمام القانون، والمعيار هو العمل والتعاون لتحقيق المصلحة العامة لمجلس الدولة.

وأوضح أن الأمين العام قال في كلمته لجموع الموظفين أن إدارة المجلس تأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والجدارة وحسن التعامل مع المواطنين بشكل مستمر , وانجاز العمل الإدارى المتصل بشئون العدالة الذى يصب في مصلحة القضاء وثقة المتقاضين وهيبة الدولة ومصالحها العليا , وأن إدارة المجلس سوف تكافئ وتقدر من يعمل بأمانة وذمة وصدق التقدير اللائق , وفى ذات الوقت لن يسمح بأى تهاون أو تقصير في خدمة الجمهور أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفى أو الإخلال بمنظومة العمل القضائى الذى سيقابل بكل حسم وحزم وبالجزاء المناسب .

وأفاد أن اجتماع رئيس مجلس الدولة والأمين العام مع موظفى المجلس فى ضوء تشكيل لجنة لسماع تظلماتهم وشكواهم بشأن تضررهم من العمل فى العهد السابق , اجتماعا إيجابيا غير مسبوق فى تاريخ مجلس الدولة على هذا النطاق , ومن ناحيتهم فى ظاهرة حب لأول مرة فى المجلس وجه الموظفون الحاضرون واللجنة النقابية التهنئة الصادقة والشكر الجزيل للمستشار رئيس مجلس الدولة وللمستشار الأمين العام , وتعهدوا بالتعاون المُخلص مع إدارة المجلس لتحقيق رسالته السامية وهي إنجاز مصالح المواطنين , وصمموا القيام بالعمل على أكمل وجه .
رئيس مجلس الدولة: سحب القرارات المنعدمة والمخالفة للقانون التي تمت في العهد السابق.. والموظفون فى مظاهرة حب: نتعهد بالتعاون المُخلص لإنجاز مصالح المواطنين
رئيس مجلس الدولة: سحب القرارات المنعدمة والمخالفة للقانون التي تمت في العهد السابق.. والموظفون فى مظاهرة حب: نتعهد بالتعاون المُخلص لإنجاز مصالح المواطنين
رئيس مجلس الدولة: سحب القرارات المنعدمة والمخالفة للقانون التي تمت في العهد السابق.. والموظفون فى مظاهرة حب: نتعهد بالتعاون المُخلص لإنجاز مصالح المواطنين
رئيس مجلس الدولة: سحب القرارات المنعدمة والمخالفة للقانون التي تمت في العهد السابق.. والموظفون فى مظاهرة حب: نتعهد بالتعاون المُخلص لإنجاز مصالح المواطنين
رئيس مجلس الدولة: سحب القرارات المنعدمة والمخالفة للقانون التي تمت في العهد السابق.. والموظفون فى مظاهرة حب: نتعهد بالتعاون المُخلص لإنجاز مصالح المواطنين
رئيس مجلس الدولة: سحب القرارات المنعدمة والمخالفة للقانون التي تمت في العهد السابق.. والموظفون فى مظاهرة حب: نتعهد بالتعاون المُخلص لإنجاز مصالح المواطنين
رئيس مجلس الدولة: سحب القرارات المنعدمة والمخالفة للقانون التي تمت في العهد السابق.. والموظفون فى مظاهرة حب: نتعهد بالتعاون المُخلص لإنجاز مصالح المواطنين
رئيس مجلس الدولة: سحب القرارات المنعدمة والمخالفة للقانون التي تمت في العهد السابق.. والموظفون فى مظاهرة حب: نتعهد بالتعاون المُخلص لإنجاز مصالح المواطنين
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