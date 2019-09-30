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برلمان

دفاع النواب: مصر تلتزم بمساعي مواجهة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:11 م
اللواء كمال عامر،
اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
شارك اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ممثلًا عن البرلمان المصرى، في فعاليات الندوة التي نظمها المنتدي البرلماني حول الأسلحة الصغيرة والخفيفة بالتعاون مع السفارة السويدية بالأردن، تحت عنوان "أصحاب المصلحة المتعددين: خطة برلمانية في أجندة 2020 حول مراقبة الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقال اللواء كمال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، إن الندوة التي عقدت في الأردن، كانت تستهدف تعزيز مراقبة الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشمل برنامج الفعالية خلال اليومين عرض موضوعات عن الدور البرلماني في التشريع مع التركيز علي أهمية السيطرة علي الأسلحة الصغيرة والخفيفة لعدم وصولها إلي يد الإرهاب والجماعات المتطرقة والتنظيمات الإرهابية، مع مراعاة دور الشباب والمرأه في إطار ما صدر من الأمم المتحدة.

وأضاف عامر، أنه تم إيضاح موقف مصر من ذلك حيث توافق علي جميع المعاهدات وتلتزم بشكل تام بالمشاركة في كافة المساعي الرامية لمواجهة التحديات الناشئة عن الاتجار غير المشروع في الاسلحة الصغيرة، بشرط يكون المسعي متسقًا مع ميثاق الأمم المتحدة، وبما لا يؤثر سلبًا علي حقوق الدول في الحصول علي احتياجاتها الدفاعية المشروعه من خلال التلاعب في شروط توريد الأسلحة لأسباب سياسية أو اقتصادية.
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