تباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع ، وسط تراجع مؤشر ايجي اكس 30 للأسهم القيادية منفردا.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 202,9 مليون ورقة مالية بقيمة 634,3 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 20,362 ألف عملية.



وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 1.2 مليون جنيه مسجلا مستوى 715,415 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأثنين.



تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 14,257.75 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% عند مستوى 520.39 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 الأسوع انتشارا بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1,393.07 نقطة.