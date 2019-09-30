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الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء صدر لتحقيق مصلحة المواطن.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:10 م
صدى البلد
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مي محمد
قال عادل عبيد، مدير الشئون القانونية بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء صدر بناءً على رغبة الدولة في التصالح مع المواطنين، حيث أن الدولة تريد ان يكون المواطن فعال، إيجابي وليس مواطن سلبي ساخط على الإجراءات رغم أنه هو من خالف قوانين البناء.

وأشار عادل عبيد خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم، الاثنين، إلى أن المواطن المصري كان ينتظر قانون التصالح على اعتبار أنه يستطيع التعامل مع المخالفة ويكون مواطن ليس مهددا من جانب الدولة سواء كان بالعقوبات أو بوقف مصالحه وأحواله وغيره.

وأوضح أن قانون التصالح ينص على التصالح في مخالفات البناء التى تمت وحدثت بالفعل قبل صدوره والعمل به، لافتا إلى أن جميع المخلفات التى تمت في هذه الفترة يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا للتصالح عليها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن الوزارة تتلقى الاستفسارات للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أو من خلال الخط الأرضي 0227921540.
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