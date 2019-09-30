٢٣٠ مليونا لإنهاء أزمة مشروعات الصرف الصحي في السويس

قال اللواء عبد المجيد صقر ،محافظ السويس، أن الدولة خصصت ٢٣٠ مليون جنيه لإنهاء ازمة الصرف الصحي بالكامل من خلال تغيير الخطوط واجراء عمليات احلال وتجديد للمحطات التى لم يتم تأهيلها، لافتا ان هناك محطات لم يتم تأهيلها منذ ١٩٤٢ .



جاء ذلك المؤتمر الصحفى الذى نظمته المحافظة بقاعة المؤتمرات بمبنى ديوان عام المحافظة اليوم الاثنين بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام و مديرى الجهاز التنفيذى.



وأضاف محافظ السويس أن هناك خطة أيضا خطة لتركيب شبكات صرف صحى للمناطق المحرومة ، مضيفا ان هناك مشروعات صرف كانت متعثرة فوق ١٠ سنين ولكن مع تحديد الميزانية الجديد ستنتهى كافة أزمات الصرف خلال العام ونصف المقبل.



وأضاف محافظ السويس، ان الدولة ركزت الاعوام الماضية على السويس بشكل كبير من خلال زيادة ميزانية المحافظة السنوية بمعدل ٢٣٣% ، مؤكدا خلال ٣ أعوام القادمين ستصبح المدينة الباسلة من افضل المحافظات من على مستوى الجمهورية عقب تنفيذ الخطة الاستثمارية المتوقعة من خلال رصف كل الطرق المحافظة بالكامل وانشاء العديد من المشروعات القومية التى سيجعل المحافظة قاطرة التنمية .