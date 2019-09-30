حفاظًا على الذهب الأبيض.. تعرف على ضوابط حماية القطن بكفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قرارًا رقم 15794 لسنة 2019م بشأن تنظيم تجارة القطن وحماية أصناف القطن الإكثار والمنزرعة بزمام المحافظة، والذي تضمن حظر نقل الأقطان الزهر (إكثار – تجاري) من داخل محافظة كفر الشيخ إلى خارج حدودها إلا بتصريح من إدارة التقاوي.



وشمل القرار حظر نقل الأقطان الزهر الإكثار من وإلى مناطق التركيز وهى مراكز دسوق، قلين، فوة، مطوبس، بيلا، الحامول، إلا بتصريح من إدارة التقاوي، مع ضبط أي شخص يتعامل في القطن بيعًا أو شراءً ولا يوجد معه بطاقة معتمدة من اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل ".



ونص القرار على ضبط كميات الأقطان الإكثار والتجاري المخالفة لذلك وتسلمها الى أقرب محلج منوط إليه عملية حليج الأقطان على أن تصرف قيمة الأقطان المضبوطة فورًا لحائزيه بسعر السوق السائد أو يعطى إيصال بذلك لحين استلام قيمته على أن يتم خصم 25% من قيمة الأقطان المضبوطة لتصرف كحافز للقائمين على عملية الضبط ".



وأجاز القرار على كل حائز تسلم تقاوى الإكثار لزراعتها في مناطق التركيز في مراكز دسوق، قلين، فوه، مطوبس، بيلا، و الحامول، على أن يسلم المحصول الناتج إلى أقرب حلقة من حلقات الإكثار وبيعه بسعر السوق السائد مضافًا إلى علاوة الإكثار.

